Office, Průzkumník i Nastavení. Windows 11 promění řadu aplikací

Po upgradu na Windows 11 , který nejspíš budete moct provést až v roce 2022, si asi jako první všimnete vizuálních změn. Operační systém je celkově uhlazenější, okna dostala zaoblené rohy a ikony se převléknou do nových barev. Microsoft se také snažil dosáhnout větší konzistence jednotlivých součástí Windows, proto podle vlastních zásad Fluent Design proměnil i aplikace ve Windows 11. Pojďme se podívat na redesign některých z nich.

I ve Windows 11 budou vedle sebe existovat Ovládací panely a Nastavení. Druhá jmenovaná aplikace projde kompletním redesignem, který by měl uživatelům usnadnit nastavení systému. Součástí budou kompletní změny rozložení, které zahrnují i novou nabídku v levé části okna. Tato nabídka by měla zůstat neustále viditelná, proto umožní rychlý přechod do konkrétní sekce nastavení. Pro snadnější orientaci je doplněna o barevné ikony. Aplikace Nastavení měla být přepsána tak, aby fungovala rychleji. A její součástí budou nové možnosti, jako jsou virtuální pracovní plochy nebo přizpůsobení dotykové klávesnice vlastním pozadím.