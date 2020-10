OLED displeje s metapovrchem slibují hustotu bodů až 10000 dpi

Vývoj displejů pokračuje dál a vědci ze Stanford University se pokouší zlepšit vlastnosti displejů typu OLED. Využili k tomu poslední dobou často zkoumanou technologii metapovrchů, které dokáží měnit optické vlastnosti světla. Výsledkem má být, že zatímco dnes máme hustotu bodů na OLED displejích v řádech stovek dpi (u telefonů okolo 400 až 500 dpi), nová technologie by měla umožnit až 10000 dpi. Na technologii Stanford spolupracoval se Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT).



Pokud se ptáte, kde by tak extrémní hustota pixelů mohla najít využití, tak vězte, že tvůrci počítají např. se systémy virtuální reality, kde jsou i dnešní nejhustší displeje stále ne úplně dokonalé (otázkou je, zda je nutné jít až na 10000 dpi). Další výhodou má být jednodušší a levnější výroba. Metapovrch je v tomto případě speciální nanoskopický reflexní kovový povrch (nanoskopická zrcadélka), který dokáže měnit vlastnosti světla a s tím umožnit měnit barvu v jednotlivých pixelech. Levnější výroba by měla být umožněna i tím, že stávající displeje mají jinou výšku diod pro různé barvy kvůli jiné vlnové délce světla, kterou musí produkovat, zatímco zde mohou být všechny prvky stejně vysoké bez nutnosti řešit výškové rozdíly. O barvy by se pak pomohl postarat samotný metapovrch.

