OpenAI 3násobně zvyšuje predikce svých nákladů, do roku 2029 utratí 115 mld. USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
OpenAI aktualizovalo předpoklady svých nákladů do roku 2029. Jde o obrovský nárůst, původní předpoklady totiž byly pouze třetinové.
Provoz počítačů pro algoritmy umělé inteligence, a to jak trénování, tak i inferenci, je energeticky hodně náročný. I samotný vývoj není levný. Není divu, že firmy jako OpenAI mají enormní náklady na svůj provoz. V případě zmíněného OpenAI je to dokonce tak markantní, že firma informovala své investory o výrazném zvýšení předpokladů nákladů v blízké budoucnosti. Nehovoříme tu ale jednotkách nebo snad desítkách procent, ale rovnou o násobcích. Firma totiž předpokládá, že do roku 2029 utratí 115 miliard USD, což je o téměř 80 mil. USD více, než se původně předpokládalo. Jinak řečeno, očekávané náklady jsou 3krát vyšší než původně.
Např. letos se náklady zvýší z plánovaných 6,5 mld. USD na cca 8 mld. USD, v roce 2026 se už očekává nárůst na 17 mld. USD, v roce 2027 na 35 mld. USD a rok 2028 má přinést náklady dokonce ve výši 45 mld. USD. Tohle mi v součtu dává 105 mld., takže je otázkou, kde je dalších 10 mld. Může jít o náklady, které mělo OpenAI doposud.
Vedle vlastních čipů chce OpenAI rozšířit spolupráci i s dalšími společnostmi. U Oraclu by chtělo mít výpočetní kapacitu se 4,5 GW v rámci iniciativy Stargate. Celý projekt Stargate zahrnující i spoustu dalších společností by měl znamenat investice 500 mld. USD a 10 GW, takže OpenAI s Oraclem by si mohly vzít dost značnou část z něj. Vedle společností Oracle využívá OpenAI také cloudovou infrastrukturu od Microsoftu a Googlu.
Zdroj: techspot.com, cnbc.com