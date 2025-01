OpenAI dle Sama Altmana míří k vytvoření AGI, Microsoft to možná moc nepotěší

Sam Altman na svém blogu zveřejnil pár úvah o dosavadním i budoucím vývoji umělé inteligence. Mluvil o tom, jak se 30. listopadu 2022 se zveřejněním ChatGPT (ten se měl původně jmenovat Chat With GPT-3.5) začal měnit svět, jak se potýkali s různými problémy při nasazení a podobně. To nejzajímavější je ale jeho pohled na obecnou umělou inteligenci známou také jako AGI. Zatímco AI systémy jsou obvykle natrénovány na jeden typ úloh, AGI má být schopna se natrénovat na cokoli, a tedy i naučit cokoli, podobně jako člověk. Kdy přijde AGI, zatím těžko říci, nicméně Altman na blogu řekl, že první AI agenti by se mohli objevit na pracovním trhu už letos. AI agenty se rozumí systémy, které jsou schopny samostatně pracovat, přizpůsobovat se změnám v prostředí, přitom k tomu nevyžadovat (pokud možno) žádný další zásah člověka. AI agent jako takový nicméně ještě nemusí být plně manifestací AGI.

Vytvoření AGI má ale pro OpenAI i jeden velmi významný strategický dopad. Microsoft jako velký investor do OpenAI má se společností smlouvu, kdy mu končí přístup k modelům od OpenAI v případě, že přejde od AI k AGI. Ten tak paradoxně spíše nebude chtít, aby OpenAI vytvořilo systémy AGI, ale aby co nejdéle setrvalo ve fázi pokročilých AI systémů. V případě těchto dvou firem je ale "AGI" definována nikoli koncepčně, ale finančně. Definice dosažení AGI je v jejich případě stanovena tak, že OpenAI bude mít z AI systémů zisk větší než 100 mld. USD. A to bude trvat možná ještě hodně dlouho, neboť OpenAI je ztrátové, má velmi vysoké náklady a nepředpokládá se, že by se mohlo stát ziskovým dříve než v roce 2029. Je tak dokonce možné i to, že OpenAI bude mít AGI už vytvořenu tak, jak ji obecně chápeme, ale pro vyvázání se z "partnerství" s Microsoftem to nebude stačit.