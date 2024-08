OpenAI má technologii pro odhalení textu generovaného ChatGPT, asi ho ale neuvolní

ChatGPT je velmi populárním chatbotem, který se používá už i mezi ne-IT populací. Využívá ho spousta kreativních profesí, lidí v běžném životě, hodně typický je ve školství, a to jak pro správné účely (vysvětlení látky v dané úrovni obtížnosti), tak i ty nesprávné (psaní celých esejí místo studenta). Texty vytvořené tímto chatbotem nicméně mají své charakteristické znaky a společnost OpenAI, která je tvůrcem tohoto systému, dokonce vyvinula technologii pro "textový vodoznak", díky čemuž by bylo možné s téměř 100% úspěšností odhalit text vytvořený tímto chatbotem. Firma zákulisně uvádí 99,9% úspěšnost, což je opravdu hodně.

Systém je velmi efektivní i vůči lokálním úpravám textu, méně pak už proti globálním, např. přepsáním textu jiným chatbotem. Nicméně tento systém má pozitiva i negativa, kvůli nimž firma zvažuje, zda ho uvolní nebo ne. A spíše se přiklání k tomu, že nikoli. Důvodem, proč se OpenAI k uvolnění systému staví spíše negativně, je to, že by mohl ovlivnit ochotu některých skupin lidí používat ChatGPT. Příkladem mohou být např. nerodilí mluvčí, kterým pomáhá s psaním lépe znějících textů v jiném jazyce (např. angličtině). Snadno odhalitelný vliv AI na text a případné konsekvence z toho plynoucí by tak mohly snížit jejich chuť používat chatbota. V průzkumu tuto obavu vyjádřilo skoro 30 % dotázaných lidí, což je docela velké číslo. Jak se nakonec OpenAI rozhodne, to ale ukáže až čas. Jak to vidíte vy?