OpenAI o3 porazil v šachu Grok 4 AI, ten ke konci dělal nepochopitelné chyby

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Na šachovém turnaji pro AI, Kaggle's AI Chess Exhibition Tournament, to dlouho vypadalo, že zvítězí model Grok 4. Nakonec v posledních zápasech nezvládl o3 od OpenAI.
Schopnosti AI systémů se testují např. i na tom, jak dobře umí hrát šachy. Na Kaggle's AI Chess Exhibition Tournament proti sobě postavili o3 a o4 mini od OpenAI, DeepSeek-R1, Kimi K2 Instruct, Gemini 2.5 Flash i Gemini 2.5 Pro, Claude Opus 4 a Grok 4 od xAI. Vítězství bylo nakonec docela překvapivé, neboť do finále to vypadalo, že jasně vyhraje Grok 4. Jeho styl hry byl i přes několik slabších chvilek takový, že byl dost jasným adeptem na konečné vítězství. Mnozí ho označovali jako systém, který byl daleko před ostatními.
 
Do finále se dostal porážkou obou modelů Gemini 2.5, což možná přispělo k tomuto dojmu nadřazenosti (dvakrát hrál proti modelu stejné společnosti a žádnému jinému a ten mu očividně jako oponent hodně sedl). OpenAI o3 se do finále dostal porážkou modelu Kimi K2 Instruct a později svého hrášky o4 mini. Ve finále se ale Grok 4 jakoby úplně proměnil. Zatímco konkurence v podobě Gemini mu seděla a bez problémů ji porážel, proti modelu o3 od OpenAI, který sice vyhrál předchozí zápasy, ale nikoli způsobem jak o třídu lepší hráč, nedokázal najít rozumnou řeč. Ve čtyřech zápasech proti sobě Grok 4 prohrál všechny čtyři zápasy. Grok jako by byl úplně vyměněný a dělal nepochopitelné chyby ve hře. Vítězství si tak odnáší modely od OpenAI.
 

