Aktuality
Robotika, AI
Microsoft

OpenAI přestává být "neziskovkou", Microsoft v něm vlastní 27% podíl

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
OpenAI přestává být "neziskovkou", Microsoft v něm vlastní 27% podíl
OpenAI se dlouhodobě snaží přestat být neziskovou organizací, což se setkalo s nevolí mnoha osob. Nyní se tak stalo a nová vlastnická struktura se stává skutečností.
V roce 2015 byla založena nezisková organizace OpenAI, za níž stál Sam Altman, Peter Thiel, Elon Musk a další. S Muskem se ale další členové vedení brzy rozkmotřili a ten si později založil vlastní společnost xAI. Ve velkém kritizoval fakt, že se OpenAI vzdálila svého původního neziskového cíle a chce se stát pro-ziskovou organizací, nicméně jeho xAI je v tomto ještě mnohem dál. Zatímco OpenAI se z neziskovky stává společností PBC, tedy pro-ziskovou společností, ale stále s veřejným zájmem, xAI už ve statutu PBC dávno bylo (přičemž tentýž status Musk u OpenAI kritizuje) a loni se stalo čistě pro-ziskovou společností, tedy ještě o jeden krok dále, než kam se OpenAI teprve dostává. Samozřejmě se to stalo relativně v tichosti.
 
V nové pro-ziskové části OpenAI Group PBC bude mít velký 27% podíl společnost Microsoft. Ta bude mít nadále přístup k modelů OpenAI, a to nově až do roku 2032, pro obě firmy to ale současně znamená značné uvolnění podmínek v tom, s kým mohou na AI spolupracovat. OpenAI tak např. nemusí využívat cloudovou infrastrukturu Microsoftu a může využívat konkurenční Google Cloud, Oracle a jiné. Další 26% podíl pak bude mít původní nezisková část OpenAI Foundation. Zbývajících 47 % budou mít zaměstnanci a jiní investoři. OpenAI Group PBC byla ohodnocena na 500 mld. USD, což by ji řadilo zhruba na 17-23. pozici na světě někam ke společnostem, jako jsou Mastercard, Exxon Mobil, Palantir, Samsung nebo Netflix.
 

