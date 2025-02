OpenAI uvádí GPT-4.5 s větší emoční inteligencí a méně halucinacemi

Společnost OpenAI představuje nový LLM GPT-4.5. Jde o další iteraci, která zlepšuje některé z vlastností. Zatímco modely o1 nebo o3-mini jsou modely s uvažováním, pro GPT to neplatí. Ty jsou naopak lepší ve všeobecných znalostech a jsou vhodné pro běžnou práci. Lepší výkon je dán pokroky v před-trénovací i post-trénovací fázi, hodně se zapracovalo také na metodě učení bez učitele.

Nový model lépe pracuje s emocemi, lépe následuje záměry uživatele, má více znalostí, a i přesto, že je určen pro všeobecné nasazení, měl by vylepšit výkon nejen v psaní, ale také např. při programování. Nedá se však očekávat, že by obecně exceloval v úlohách STEM, na které jsou určené modely o1 a o3-mini, tedy se nedá předpokládat, že model bude vítězit v benchmarcích spojenými se zaměřením na jednu oblast, obzvlášť vyžadují-li schopnosti uvažování. Výhodou by měla být nižší míra halucinací a obecně by konverzace s modelem měla být více "lidská".

GPT-4.5 byl natrénován na superpočítačích platformy Microsoft Azure AI, nicméně problémem je, že firma nestačí držet krok se zájmem o nové modely. GPT-4.5 je dle OpenAI velmi drahým modelem a firmě dochází GPU. Sice by v příštím týdnu měla dostat dalších několik desítek tisíc GPU a v blízké budoucnosti půjde o stovky tisíc GPU, nicméně pro firmu je těžké předvídat, jak může růst s novými modely a odhadovat vzhledem k tomu počty potřebných GPU. Nejprve tak model dostanou uživatelé plánu ChatGPT Pro, a až bude dostatek GPU, dostane se i k předplatitelům plánu Plus. Z důvodu náročnosti prozatím nebude nahrazovat GPT-4o, ale modely budou existovat vedle sebe.