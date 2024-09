OpenAI uvádí model o1 s lepším logickým uvažováním

Společnost OpenAI představuje dle svých slov natolik průlomový model AI, že restartovala jeho číslování. Místo další verze GPT tu máme nový o1. Ten je navržen takovým způsobem, že tráví více času "myšlením", než dá finální odpověď. Má být schopen řešit komplexní úlohy, což se týká zejména různých vědeckých předmětů, programování i matematiky. K tomu má dopomoci to, že systém může postupně upravovat proces přemýšlení, vyzkoušet různé strategie a také rozpoznávat své předchozí chyby v procesu.



Podle OpenAI by se o1 měl dostat na úroveň studentů PhD, a to třeba v takových předmětech, jako jsou fyzika, chemie nebo biologie, není to ale konečný výčet, týkat se to má i výše zmíněného programování a matematiky. Podle testů bylo GPT-4o schopno vyřešit 13 % problémů z Mezinárodní matematické olympiády (IMO), zatímco o1 se v této disciplíně dostává na 83 %. V soutěžích programování Codeforces se systém dostal na 89. percentil, což je vynikající výsledek.

Jde ale o první verzi tohoto systému (jakousi betaverzi), takže nemá všechny nyní dostupné funkce ChatGPT jako např. přístup na web nebo možnost uploadovat soubory a obrázky. Prozatím je OpenAI o1 k dispozici pro předplatitele ChatGPT Plus a Team, přičemž bude ve dvou variantách o1-preview a o1-mini. Ten první bude omezen na 30 zpráv, druhý na 50. Postupně bude počet zpráv zvýšen, má být také přidána možnost automatického výběru mezi modely (nyní je uživatel volí sám). Během pár dní by měl být k dispozici také pro ChatGPT Enterprise a Edu. Někdy v budoucnu by se o1-mini měl dostat i pro neplatící uživatele ChatGPT Free.