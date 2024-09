OpenAI vyvíjí vlastní čip pro generativní AI Sora, TSMC ho mělo vyrábět procesem A16

Spousta firem nyní koketuje se systémy umělé inteligence, které obvykle běží na hardwaru společnosti Nvidia. Ta si ho ale nechá pořádně zaplatit. I proto se nyní v této oblasti začíná trochu více dařit AMD, které je levnější. Ale ani to nemusí být konečná. Mnoho firem si chce vyvíjet a vyvíjí vlastní čipy pro AI, přičemž mezi ně má patřit i OpenAI. Využití tohoto nového vlastního procesoru, resp. akcelerátoru, by mělo být především pro inferenci generativní AI pro video Sora.



Spekulovalo se, že tento čip by měl být vyráběn na výrobním procesu TSMC A16 a že dokonce TSMC by mělo postavit továrnu, kde by se vyráběly výhradně tyto čipy. Z tohoto plánu mělo ale nakonec sejít a měla by to být už tradičně společnost Apple, která si vyhradila zahájení výroby pomocí tohoto procesu jen pro sebe. To ale jen tak rychle nebude. TSMC stále ještě ani nepřešlo na 2nm výrobu, natož na A16. Předpokládá se, že A16 bude k dispozici až v roce 2026, a to ještě v jeho druhé polovině.

Nyní to tedy vypadá tak, že OpenAI vyvine tyto nové vlastní akcelerátory ve spolupráci s americkými společnostmi Broadcomm a Marvell, přičemž o výrobu se sice postará TSMC, ale na 3nm procesu. Na A16 přejdou, až skončí exkluzivita pro Apple.