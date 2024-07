OpenAI začíná testovat AI vyhledávač SearchGPT

Na trhu s vyhledávači to bude asi ještě dost zajímavé. Spousta lidí začala chybně jako vyhledávač používat chatbota ChatGPT, ačkoli ten jako generativní AI nebyl nikdy přímo určen k vyhledávání informací (a i proto byla spousta lidí zklamána schopnostmi, protože ho používala k něčemu, pro co nebyl určený). Chatbot ale může být navázán na vyhledávač, tedy pomocí generativní AI alternativním způsobem prezentovat nalezené výsledky. Takto funguje třeba Perplexity. Pak už kvalita informace závisí na kvalitě samotného vyhledávače i AI, která tyto výsledky následně převypráví. I zde tak hrozí nesmysly, obvykle jsou ale výkony pro vyhledávání o něco lepší a především tyto systémy prezentují zdroje informací. Nyní by něco takového mělo přinést i OpenAI. To totiž představuje AI vyhledávač SearchGPT.

Tento vyhledávač prezentuje výsledky nejen samotné odkazy (to je funkce vyhledávače), ale také z nich vytváří přehlednější shrnutí (to je funkce generativní AI naroubované na vyhledávač). Výhodou AI proti běžným vyhledávačům je ale to, že uživatel může pokračovat v kladení upřesňujících dotazů, tedy stavět další vyhledávání na předchozích výsledcích. Také může snáze klást dotazy v přirozeném jazyce, čemuž by měl systém lépe rozumět a “pochopit”, co má uživatel na mysli.

Zatím jde ale jen o prototyp postavený na modelech řady GPT-4. Je dostupný jen 10 tisícům uživatelům, kteří jej testují. OpenAI také pracuje na tom, jak spolupracovat s různými médii, která např. nechtějí nabízet svůj obsah ke trénování samotného chatbota ChatGPT, ale chtějí být ve výsledcích vyhledávání v SearchGPT (např. takto spolupracuje s The Wall Street Journal, The Associated Press a Vox Media). Cílem pro OpenAI je nicméně integrovat vyhledávací funkce i do samotného chatbota ChatGPT, který by se měl ve výsledku stát nejen chatbotem, ale i vyhledávačem.