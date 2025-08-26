>
Operační systém Microsoft Windows 95 slaví 30 let
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Operační systém Microsoft Windows 95 má za sebou už 30 let existence. Poprvé byl představen v srpnu 1995 a přenesl mainstreamová PC do éry 32 bitů.
Před 30 lety, konkrétně 24. srpna 1995, byl představen operační systém Microsoft Windows 95. Šlo o výraznou revoluci, jeden z velkých milníků, kdy se historie tohoto OS začala dělit na dobu před W95 a po něm. Přestože šlo o mnohem propracovanější a komplexnější systém než Windows 3.11, dokázal běžet na hodně slabém hardwaru. Jako minimum to byl procesor 386DX, 4 MB RAM a 55 MB místa na disku (dodáván byl na 13-15 disketách, případně na CD-ROM s bootovací disketou - ostatně pamatujete na ikonickou fotografii Gatese na dvou téměř 17metrových stozích papíru, které odpovídaly obsahuje jednoho CD?). I relativně nízká HW náročnost přispěla k tomu, že na Windows 95 přešlo mnoho lidí. Konkrétně, první milion kopií byl prodán za první 4 dny, a během prvního roku se prodalo na 40 milionů kusů. A to nepočítáme skutečné uživatele, kteří měli systém díky pirátským kopiím.
Systém přinesl nové grafické rozhraní se známým tlačítkem Start, řádný multi-tasking, plug and play, podporu dlouhých názvů souborů, ale kvůli zpětné kompatibilitě to byl mix tří různých platforem. Dokázal rozběhnout aplikace pro MS-DOS, 16bitové Windows i nové 32bitové aplikace Win32. Ostatně i samotný start operačního systému probíhá přes tři systémy, než se dostane do finálního 32bitového Windows 95 (MS-DOS byl nutný k zavedení jádra a ovladačů i pro kompatibilitu se starším softwarem). Jak vzpomínáte na dobu Windows 95 vy?
Zdroj: tomshardware.com, techspot.com