Operační systém Microsoft Windows 95 slaví 30 let

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Operační systém Microsoft Windows 95 slaví 30 let
Operační systém Microsoft Windows 95 má za sebou už 30 let existence. Poprvé byl představen v srpnu 1995 a přenesl mainstreamová PC do éry 32 bitů.
Před 30 lety, konkrétně 24. srpna 1995, byl představen operační systém Microsoft Windows 95. Šlo o výraznou revoluci, jeden z velkých milníků, kdy se historie tohoto OS začala dělit na dobu před W95 a po něm. Přestože šlo o mnohem propracovanější a komplexnější systém než Windows 3.11, dokázal běžet na hodně slabém hardwaru. Jako minimum to byl procesor 386DX, 4 MB RAM a 55 MB místa na disku (dodáván byl na 13-15 disketách, případně na CD-ROM s bootovací disketou - ostatně pamatujete na ikonickou fotografii Gatese na dvou téměř 17metrových stozích papíru, které odpovídaly obsahuje jednoho CD?). I relativně nízká HW náročnost přispěla k tomu, že na Windows 95 přešlo mnoho lidí. Konkrétně, první milion kopií byl prodán za první 4 dny, a během prvního roku se prodalo na 40 milionů kusů. A to nepočítáme skutečné uživatele, kteří měli systém díky pirátským kopiím.
 
Systém přinesl nové grafické rozhraní se známým tlačítkem Start, řádný multi-tasking, plug and play, podporu dlouhých názvů souborů, ale kvůli zpětné kompatibilitě to byl mix tří různých platforem. Dokázal rozběhnout aplikace pro MS-DOS, 16bitové Windows i nové 32bitové aplikace Win32. Ostatně i samotný start operačního systému probíhá přes tři systémy, než se dostane do finálního 32bitového Windows 95 (MS-DOS byl nutný k zavedení jádra a ovladačů i pro kompatibilitu se starším softwarem). Jak vzpomínáte na dobu Windows 95 vy?
 

