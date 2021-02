Opět se mluví o Apple M1X: 32 GB RAM a 2krát výkonnější GPU

Apple M1X, který by měl nahradit procesory Intel i ve výkonnějších počítačích. Podle posledních informací se opět hovoří o 12 jádrech, které by měly být v konfiguraci 8 výkonných a 4 úsporných jader ARM. Frekvence těch výkonných by měla zůstat zhruba na hranici 3,2 GHz.

Procesory Apple M1 přináší opravdu velmi vysoký výkon při příjemně nízké spotřebě. Počítače Mac mini i notebooky MacBook Air 13" Pro tak dostaly příjemnou výkonnostní vzpruhu. Jenže pro klasické iMacy, Macy Pro nebo výkonnější verze MacBooků Pro to nemusí stačit. 8 jader a maximálně 16 GB RAM není zrovna mnoho pro high-endové stroje. Proto se už nějakou dobu mluví o 5nm procesoru, který by měl nahradit procesory Intel i ve výkonnějších počítačích. Podle posledních informací se opět hovoří o 12 jádrech, které by měly být v konfiguraci 8 výkonných a 4 úsporných jader ARM. Frekvence těch výkonných by měla zůstat zhruba na hranici 3,2 GHz.

Vítaným vylepšením má projít grafický čip. Místo 7-8 jader ve stávajícím M1 by M1X měl mít 16 jader a 256 EU. Grafický výkon by se tak měl zdvojnásobit a výrazně tak překonat typická integrovaná GPU. Pokud jde o TDP, zatím se hovoří o hodnotě 35 W, což je vzhledem k výkonu CPU i GPU slušná hodnota, konfigurovatelná by měla být na 45 W.

Důležité je ale především zvýšení maximálního množství integrované operační paměti RAM ze 16 GB na 32 GB. Nové procesory by se měly představit v nových počítačích Applu patrně v druhém čtvrtletí letošního roku. Obávám se však, že tradičně nepůjde o levnou záležitost. Např. nynější Mac mini je v základní variantě překvapivě výhodnou nabídkou (nejen na poměry Applu), ale jakýkoli upgrade se výrazně prodraží (příplatky za RAM a SSD jsou obrovské).

