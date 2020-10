Opět se proslýchá, že Apple pracuje na vlastním vyhledávači

Apple má svůj

Už v roce 2015 se objevily informace, žemá svůj web crawler Applebot . Současně se před pár měsíci zjistilo, že jsou zde snahy o tvorbu vlastní VPN služby a patrně i vyhledávače . Právě o něm se v posledních týdnech mluví stále častěji. Mohou za to i problémy Googlu s Department of Justice (DOJ), kterému se nelíbí dominantní pozice Googlu na poli vyhledávačů. Tu umocňuje např. exkluzivními dohodami s dalšími společnostmi, které získávají peníze za to, že je Google výchozím vyhledávačem v jejich produktech. Takto získává drtivou většinu finančních prostředků např. Mozilla. Na pěkné peníze si takto přijde i společnost Apple, která Google nechává jako výchozí vyhledávač ve svém prohlížeči Safari.

Pokud by DOJ takové dohody vyhodnotilo jako závadné a musely by být zrušeny, Apple by sice přišel o nemalé příjmy, ale zase by to mohl být impuls k nasazení svého vyhledávače, který by mohl být založen právě na Applebotu. Ten se už dnes využívá pro nápovědy v Siri a odkazy na něj se dají najít v rámci operačního systému Apple iOS. Jak moc by ale takový vyhledávač mohl konkurovat Googlu co do kvality vyhledávání, zatím těžko odhadovat. Zatím ani není jasné, zda se někdy vůbec objeví.

Ceny souvisejících / podobných produktů: