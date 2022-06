Oprava pro sekající se sestavy s procesory Ryzeny je široce k dispozici

AMD reagovalo na problém s občasným zasekáváním už během letošního března, což představovalo s fTPM (a tedy především s Windows 11) spojené krátkodobé zamrzávání aplikací, praskání zvuku a sekat se mohl i ukazatel myši. Výrobci desek už dříve získali opravný mikrokód AGESA 1207, který by nyní již měl být k dispozici v podobě nových verzí BIOSů pro většinu desek s AM4 včetně těch starších. Ostatně tu nejde o nové funkce, ale o opravu chyby s nepříjemnými projevy, takže výrobci desek by se měli věnovat i svým starým modelům. Nicméně součástí toho všeho je i plná podpora procesorů Ryzen 5000 i na deskách s čipsety série 400 a 300.

Nejde tu přitom o problém spojený s periferiemi zapojenými přes rozhraní USB, neboť ten řešily už BIOSy založené na AGESA verze 1202. Věc se má ale tak, že některé starší desky takový BIOS ani nemusely dostat, čili pokud se pro ně objeví nový s AGESA 1207, pak ten bude mít vyřešen právě i problém s USB. V případě jakýchkoliv problémů s periferiemi a zasekáváním se tak jistě vyplatí alespoň vyzkoušet novou verzi BIOSu, která by nyní snad již měla být k dispozici, ale to si již musí ověřit každý sám.

Sluší se také upozornit na to, že v řadě případů může být pro starší desky připravena dosud jen betaverze nového BIOSu s AGESA 1207, která logicky nebyla důkladně otestována, a tak lze od ní očekávat všemožné problémy se stabilitou, apod. Na druhou stranu, výrobci desek by měli v nových verzích BIOSů prostě jen využívat nové mikrokódy a těžko budou na starých deskách provádět jiné změny, takže i betaverze by snad měly fungovat v pořádku a pokud ne, v záloze bude vždy možnost vrátit starou verzi.

V některých případech, a sice na počítačích s velice starou verzí BIOSu, bude nutné také provádět jejich aktualizaci postupně, čili ne hned na nejnovější verzi. Ale o tom by nás měl rovněž informovat výrobce desky u každého modelu zvlášť.