Orange Pi Zero 2: alternativa k Raspberry Pi Zero je konečně v prodeji

Na trhu najdeme nespočet více i méně povedených alternativ k Raspberry Pi Zero. Jednou z nich je také Orange Pi Zero, který nabídne o něco bohatší výbavu než jeho známější konkurent. Jeho výrobce Shenzhen Xunlong Software oznámil v loňském roce nástupce Orange Pi Zero2 s procesorem Allwinner H6. Fanoušci ovšem čekali marně, neboť se tato verze nikdy nedostala na trh. Nyní se výrobce nečekaně ozval a představil Orange Pi Zero2 ještě jednou. Jednodeskový počítač prošel několika vylepšeními včetně upgradu procesoru a především se konečně dostal do internetových obchodů.

Nový Orange Pi Zero 2 je opravdu miniaturní počítač s rozměry 60 x 53 mm a rozměry 26 g. Nová verze používá procesor Allwinner H616, který se skládá ze čtyř jader ARM Cortex-A53 s frekvencí až 1,6 GHz. Nechybí grafický čip ARM Mali-G31 MP2 s podporou OpenGL ES 3.2 a OpenCL 2.0. Dále výrobce přidal 512GB nebo 1GB operační paměť DDR3 (podle zvolené varianty) a čtečku karet microSD, která bude fungovat jako úložiště. K napájení slouží konektor USB Type-C (5V/2A). Kromě něj počítač obsahuje také konektory USB 2.0 Type-A, micro HDMI 2.0a (pro výstup až 4K60) a Gigabit Ethernet.

Pro bezdrátové připojení je k dispozici dvoupásmové Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.0 přes modul Allwinner AW859A. Prostřednictvím 13pinového headeru lze využívat další dva porty USB 2.0 Type-A, sluchátkový jack, konektor pro kompozitní video (CVBS) a IR dálkový ovladač. Pomocí 26pinového headeru lze k senzoru připojovat senzory a další komponenty. Oficiálně jsou podporovány operační systémy Android 10, Ubuntu a Debian. Stejně jako v případě předchozího modelu ovšem budou mít uživatelé možnost také instalace dalších linuxových distribucí. Možná se tak dočkáme také Rapsbianu (výchozího systému pro konkurenční Raspberry Pi), RetroPie (z počítače vytvoří herní konzoli s retro hrami) nebo OpenElec (platforma založená na multimediálním přehrávači Kodi).

Orange Pi Zero 2 proti předchozí generaci o něco vyrostl – původní Orange Pi Zero měřil 46 x 48 mm. Zároveň ovšem došlo k velkému upgradu hardwaru, jako je 64bitový procesor a větší porce operační paměti. Novinkou je také napájení přes USB Type-C, dvoupásmové Wi-Fi místo jednopásmového a přidané rozhraní Bluetooth, které první generace postrádala. Orange Pi Zero 2 je již k dispozici na Amazonu a brzy se dostane do prodeje také prostřednictvím dalších kanálů. Verze s 512MB RAM stojí 16 dolarů (370 Kč bez DPH), verze s 1GB RAM zatím na trhu není.

