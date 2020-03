Osram vypne platformu chytrého osvětlení Lightify

Pokud doma používáte chytré osvětlení s logem Osram, měli byste zpozornět. Společnost totiž oznámila, že v budoucnu ukončí provoz svých cloudových serverů pro platformu Lightify, takže přijde o možnost připojení k internetu. Tím vlastně ztratí i většinu svých chytrých funkcí. Nestane se tak ovšem ze dne na den, ale až 31. srpna 2021, tedy za přibližně 18 měsíců. K tomu kroku se ovšem společnost připravuje už delší dobu, neboť k ukončení prodeje brány pro platformu Lightify došlo již začátkem roku 2019.

Znamená to, že Osram zcela vzdal svou působnost na perspektivním trhu s chytrým osvětlením? Patrně nikoliv, jen nejspíš bude zákazníkům doporučovat jinou platformu. Nutno dodat, že Lightify si mezi uživateli nikdy nezískala výraznou oblibu. A na konkurenci ztrácí také nabídkou funkcí, neboť postrádá třeba možnost propojení s chytrými asistenty jako Google Assistant a Amazon Alexa. Navíc se v roce 2016 společnost rozdělila – původní Osram si ponechal platformu Lightify a nově vzniklý Ledvance převzal výrobu domácího osvětlení včetně řady Smart+, i když některé produkty se stále prodávají s logem Osram.

Uživatelé platformy Lightify tedy nemusí své chytré žárovky házet do koše. Díky kompatibilitě se standardem ZigBee lze osvětlení připojit k jiné platformě pro chytrou domácnost, která nevyžaduje gateway a nabízí více funkcí včetně hlasového ovládání nebo propojení s jinými spotřebiči. Samotná platforma Lightify přijde na konci srpna příštího roku o všechny online funkce, nadále tedy bude možné žárovky ovládat alespoň lokálně. Uživatelé jsou o změně informováni na webových stránkách výrobce a prostřednictvím newsletteru, který byl odeslán tento týden. V blízké době se objeví také upozornění v aplikaci Lightify.

Osram tuto změnu oznámil pouze pár dnů poté, co Philips informoval o ukončení podpory první generace přemostění Hue Bridge . Jedná se o další důkaz, že podpora zařízení pro chytrou domácnost může být do budoucna problém. Zatímco běžnou žárovku vyměníme, až když přestane fungovat, v případě chytrých žárovek jsme odkázání na libovůli výrobců. Pokud totiž ukončí podporu nějaké své platformy nebo produktu již po pár letech, může to pro zákazníky znamenat zbytečné starosti a další finanční investice.