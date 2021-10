Otázka kvality grafiky ve hrách, aneb vyplatí se vůbec nastavit Ultra?

Ray tracované stíny, odrazy či globální osvětlení, to může dohromady značně přispět k celkové kvalitě grafiky a realističnosti. Problém je ten, že herní designéři se už dávno naučili využívat potřebné berličky, které jim nabízí rasterizace a hra vykreslená pomocí ray tracingu nemusí nutně vypadat lépe, jako spíše jinak. Hráči pak nemusí mít čas ani motivaci zkoumat, zda je konkrétní stín správně ostrý či měkký, zda v kaluži vidí skutečně vše, co by se v ní mělo odrážet a zda je onen kout opravdu realisticky nasvícen.

Velice podobné to pak může být v případě samotného nastavení kvality. Kdysi jsme mohli skutečně počítat s tím, že hry na nízké nastavení kvality zobrazení budou nejspíše skutečně ošklivé, ale to dnes už neplatí. Zrovna v případě nízké kvality ale lze rozdíl zpravidla poznat ihned, ovšem od středního až po nejvyšší nastavení už to může být podobné jako v případě rasterizace vs. ray tracing, což bylo i u nás jedno z hlavních témat poslední doby:

Nyní tu máme test serveru TechSpot , kde se zkoumají právě rozdíly v nastavení kvality a zvláště pak to, zda má smysl volit to nejvyšší a připravovat se tím o výkon. To pochopitelně řada lidí ani nemusí řešit a pokud je jejich cílem spíše hrát hru v plynulé snímkovací frekvenci (zpravidla 60 FPS), pak si prostě nastaví odpovídající kvalitu. Má ale cenu prahnout po té nejvyšší a kupovat kvůli tomu novější hardware?

Jak se ukázalo, rozhodně ne vždy. Například ve Watch Dogs Legion se musíme velice snažit, abychom postřehli rozdíly mezi Ultra, Very High a High, které tu samozřejmě jsou, ale pokud je musíme pracně hledat na statických snímcích, můžeme si sami odpovědět, že vysoké nastavení valný smysl nemá. Pokud jde ale o výkon, už je to jiná a na slabších kartách než je RTX 3080 už může jít o rozdíl mezi plynulou hrou a slideshow.

Velice podobné je to v případě Cyberpunku 2077 anebo v Assassin’s Creed Valhalla, kde ovšem na druhou stranu už nejsou tak propastné rozdíly ve snímkovacích frekvencích. Dále v testu následují tituly Dirt 5, Hitman 3, Doom Eternal, Days Gone, Deathloop a nakonec Microsoft Flight Simulator.

Závěr vyplývá z výše řečeného, čili pokud někdo ocení vyšší snímkovací frekvenci, a to zvláště takovou, která zajistí plynulý běh hry, neměl by se vůbec rozmýšlet nad nastavením nižší kvality.

