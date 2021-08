Otázky nad chlazením Alder Lake: 93 °C při 250 W?

Intel Alder Lake budou zřejmě mnohem výkonnější než dosavadní 14nm procesory, čili především ve svých desktopových verzí, a to už jen kvůli počtu jader navýšenému na 16, z nichž i ta slabší se mají víceméně vyrovnat mikroarchitektuře Skylake, ale to si necháme až na podrobné testy.

- klikněte pro zvětšení -

Nyní tu máme testy spotřeby a teplot, které na Weibo zveřejnil WolStame (via wccftech ), Gaming Desktop & Product Planning Manager ze společnosti Lenovo China. Ke svým testům použil jednak software AIDA64 pro zatížení procesoru a pak sledoval hodnoty pomocí HWiNFO, který by měl u Alder Lake už udávat odpovídající hodnoty teplot a spotřeby.

Některé hodnoty byly ve snímcích rozmazány, ale vypadá to na 16jádrový Core i9-12900K, který v zátěži pracoval v průměru na 86 °C a dosáhl až na 93 °C. Škoda jen, že se nedozvíme, jaký chladič byl v jeho případě použitý, ovšem vypadá to na vysoké nároky i vzhledem k naměřenému TDP kolem 250 W s maximem 255 W, což plně odpovídá 255W hodnotě PL2.

Zde si můžeme připomenout jednu tabulku, která ukazuje, že náročnost Alder Lake-S ohledně spotřeby má být skutečně vyšší a především se to týká turba, a to kategorie 65W modelů, kde jde o rozdíl 30 vs. 38,5 A. Tato proudová zátěž se samozřejmě netýká přímo procesoru, ale spíše nároků na vlastnosti napájecího zdroje, ale rozdíl 8,5 A i tak vypovídá o tom, že budou náročnější.

Pokud jde o možnosti chlazení, ty budou záviset i na tom, zda se Intel tentokrát rozhodne využít mezi čipem a heatsprederem pájku nebo pouze teplovodivou pastu, což se jako obvykle dozvíme nejpozději krátce po vypuštění nové generace na trh.

Aktuálně je už také známo přesné datum, kdy by se tak mohlo stát, a to 27. října, kdy Intel umožní prodávat přinejmenším desky s čipsetem Z690 a výkonnější a odemčené (K) modely Alder Lake-S. Potvrzeno to ale zatím nemáme, ostatně do konce října zbývají ještě téměř celé dva měsíce.

