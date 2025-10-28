Ovladač Hyperkin Competitor pro Xbox vás překvapí hned po prvním doteku
V ruce sedí jistě, má ideální váhu a příjemný povrch, který neklouže. Ovladač používá hall effect joysticky, takže nehrozí stick drift a páčky mají hladký chod. Triggery reagují přesně a plynule, kliknutí je lehké a tiché.
Na zadní straně jsou dvě programovatelná tlačítka a nechybí ani možnost vyměnit čepičky páček podle toho, jestli preferujete styl Xboxu nebo PlayStationu. Připojení je řešeno kabelem USB-C, který má nízkou latenci a žádné zpoždění v reakcích.
Design je jednoduchý, moderní a působí kvalitně. K dispozici jsou černá a bílá varianta a brzy dorazí i modrá a zlatá. V balení navíc najdete měsíční členství Xbox Game Pass, což potěší každého, kdo chce hned něco vyzkoušet.
V praxi funguje Competitor bezchybně. V akčních hrách je přesný, ve sportovních svižný a při delším hraní neunavuje. Díky tvaru nabízí trochu jiný herní pocit, který ocení hráči, co střídají Xbox a PlayStation.
Hyperkin tak ukázal, že i kabelový ovladač může nabídnout špičkový komfort. Competitor vychází 29. října za cenu 1 299 Kč a rozhodně stojí za vyzkoušení.
