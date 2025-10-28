Aktuality  |  Články  |  Recenze
Ovladač Hyperkin Competitor pro Xbox vás překvapí hned po prvním doteku

Dnes, PR článek , inzerce
Ovladač Hyperkin Competitor pro Xbox vás překvapí hned po prvním doteku
Na trhu s ovladači se už dlouho nic neobjevilo, co by opravdu zaujalo. Hyperkin Competitor ale dokázal překvapit. Je oficiálně licencovaný pro Xbox a přitom svým tvarem připomíná ovladač DualSense z PlayStationu 5.
Redakce Světa hardware není autorem tohoto článku a nezodpovídá za jeho obsah.
 

V ruce sedí jistě, má ideální váhu a příjemný povrch, který neklouže. Ovladač používá hall effect joysticky, takže nehrozí stick drift a páčky mají hladký chod. Triggery reagují přesně a plynule, kliknutí je lehké a tiché.

Na zadní straně jsou dvě programovatelná tlačítka a nechybí ani možnost vyměnit čepičky páček podle toho, jestli preferujete styl Xboxu nebo PlayStationu. Připojení je řešeno kabelem USB-C, který má nízkou latenci a žádné zpoždění v reakcích.

Design je jednoduchý, moderní a působí kvalitně. K dispozici jsou černá a bílá varianta a brzy dorazí i modrá a zlatá. V balení navíc najdete měsíční členství Xbox Game Pass, což potěší každého, kdo chce hned něco vyzkoušet.

V praxi funguje Competitor bezchybně. V akčních hrách je přesný, ve sportovních svižný a při delším hraní neunavuje. Díky tvaru nabízí trochu jiný herní pocit, který ocení hráči, co střídají Xbox a PlayStation.

Hyperkin tak ukázal, že i kabelový ovladač může nabídnout špičkový komfort. Competitor vychází 29. října za cenu 1 299 Kč a rozhodně stojí za vyzkoušení.

Chcete znát všechny detaily z testování a dojmy z delšího hraní? Přečtěte si plnou recenzi Hyperkin Competitor na webu Spite.cz

