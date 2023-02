Ovladače AMD Adrenalin 23.2.1 v ray-tracingu zvyšují výkon RX 6000 až o 38%

Společnost AMD konečně představila nové ovladače i pro starší grafické karty Radeon RX 6000. Oproti ovladačům z října 2021 (21.10.1) se výkon těchto grafických karet zvedl o nemalá procenta. V některých hrách grafy u Radeonu RX 6900 XT ukazují až o 27 % více, průměr ze zobrazených her je pak přes 16 %. AMD také otestovalo samotné grafické grafické karty a od doby uvedení se povedlo zvýšit výkon o 20 % u Radeonů RX 6900 XT a RX 6600 XT, nejméně to pak bylo u low-endu, a to 6 % u RX 6400 XT a 9 % u RX 6500 XT. To nejsou špatná čísla, nicméně veřejnost zaujalo něco jiného. Výkon v ray-tracingu.



Pokud jde totiž o ray-tracing, zde bylo AMD vždy poněkud ve stínu Nvidie. Nové ovladače ale výrazně zvyšují výkon především v této oblasti. Bohužel nejvíce je to (nepřekvapivě) v syntetických testech, jako je např. 3DMark DirectX Raytracing. Jeden z testů ukázal uživatel Florin Musetoiu na Twitteru , jemuž se mezi verzí 22.5.1 a 23.2.1 zvýšil výkon v 3DMarku o 38,2 % z 26,2 na 36,2 fps na grafické kartě Radeon RX 6800 XT. DOer_R pak prezentoval nárůst z 31,51 na 42,58 fps s kartou Radeon RX 6900 XT. V tomto případě je to nárůst o 35,1 %. Na serveru Hardwaretimes.com to zkoušeli také s grafickou kartou Radeon RX 6800 XT a tam se dostali z 24,24 na 33,45 fps (+ 38 %). Výše zmíněný uživatel Florin Musetoiu ale zkusil také hru Dying Light 2 s RT ON (FRS 2 Balanced) a zde už navýšení výkonu tak výrazné nebylo. Z 59 fps se dostal na 72 fps, což je ale také pěkný 22% nárůst výkonu.