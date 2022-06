Ovladače pro Arc ruší zvýhodnění 3DMarku a přidávají podporu A770M a A550M

Pro Intel představuje první generace grafik Arc skutečně těžký porod, při němž se může utěšovat snad jen tím, že nevalné představení desktopových grafik Arc A380 nyní v negativním slova smyslu trumfla NVIDIA se svou GeForce GTX 1630 . V jejím případě můžeme být zvědaví na reálné ceny a jejich vývoj, až se skutečně dostane na trh, neboť si nelze představit, že by se prodávala za vyšší cenu než Radeon RX 6400, na nějž nestačí ani ve snu. Ale zpět k Intelu.

Jeho nové ovladače 30.0.101.1743 BETA jednak přidávají podporu mobilních karet Arc A770M a A550M, čili toho nejlepšího, co Intel v rámci generace Alchemist nabízí a nabídne. Dle Intelu by A770M měla překonat kartu GeForce RTX 3060 (samozřejmě rovněž mobilní), ovšem zde více než v případě desktopů závisí na nastaveném TBP a pokud bychom měli započítat spotřebu, pak to zrovna na vítězství nevypadá.