Ovladače pro PS4 nebudou fungovat ve hrách pro PS5

Na blogu Playstation se objevily otázky a odpovědi, které řeší i kompatibilitu starších periferií s novou platformou PlayStation 5, a tak se dozvídáme, že kdo očekával podporu ovladače DualShock 4 ve hrách chystaných pro PS5, ten se nedočká, nicméně na druhou stranu o podporu nepřijdou majitelé "oficiálně licencovaných periferií", jako jsou joysticky či volanty. Stejně tak budou podporovány i headsety Sony řad Platinum a Gold a není ani důvod, aby nefungovaly jiné headsety napojené přes klasický jack či rozhraní USB.

Co se týče VR a s ní spojených periferií, pak PS Move Motion Controller a PlayStation VR Aim Controller budou fungovat na podporovaných PS VR hrách na PS5. Platí to i pro PlayStation Camera, ovšem s využitím jistého adaptéru, který má být poskytován zákazníkům zdarma. O tom, jak a kdy se k němu dostaneme, nás Sony bude informovat někdy příště.

Sony ale upozorňuje, že ne vskutku všechny licencované periferie pro PS4 budou na nové konzoli zaručeně fungovat a doporučuje se informovat u jejich výrobců a zjistit, jak to v jejich případě je.

Znamená to ale, že na PS5 jako konzoli nebudeme moci vůbec využít ovladač DualShock 4? To naštěstí ne. Píše se pouze o hrách pro PS5 a na blogu se vyloženě uvádí, že zmíněný ovladač, stejně jako jiné licencované ovladače pro PS4, bude na nové konzoli fungovat, pokud jde ovšem o hraní her právě pro PS4.



V případě "next-gen" her chystaných už pro PlayStation 5 to platit nebude, neboť Sony chce, aby takové hry už využívaly všech výhod nové platformy, což platí právě i pro nový ovladač DualSense

Ceny souvisejících / podobných produktů: