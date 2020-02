Palit připravil pasivně chlazenou GeForce GTX 1650 KalmX

Palit GeForce GTX 1650 KalmX není první karta své série, ostatně tato firma už dříve připravila i GeForce GTX 1050 Ti KalmX rovněž s pasivním chlazením, která má ostatně velice podobné zpracování. Je ale škoda, že se na novou kartu nepodařilo dostat podstatně výkonnější GPU GTX 1650 Super, které nabízí oproti GTX 1650 o téměř polovinu vyšší výpočetní výkon. Ale je jasné, že Palit zde počítá s TDP 75 W, které měla rovněž GTX 1050 Ti, přičemž GTX 1650 Super už má 100 W.

Provedení chladiče této karty je prosté. Jde jednoduše o velký pasiv se dvěma heatpipe a velkými rozestupy mezi hliníkovými žebry, aby mohl vzduch lépe proudit mezi ně. Pasiv přitom nesahá nad hranici druhé záslepky, ale jinak je výrazně delší i vyšší než samotná karta. Základna chladiče je i s heatpipe měděná a poniklovaná.

S ventilátorem se tak zde nepočítá, ovšem bude pochopitelně vhodné mít ve skříní alespoň slabý průvan, aby se vzduch kolem chladiče lépe rozhýbal. Ještě zbývá dodat, že celkové rozměry karty jsou 178 x 138 x 38 mm a záslepka pak nese tři rozhraní, a to jedno HDMI 2.0b a dva DisplayPort 1.4a.

Použité GPU GeForce GTX 1650 je zde taktováno na 1485 MHz s turbem 1665 MHz, což jsou referenční hodnoty, stejně jako v případě 8Gb/s pamětí GDDR5 s kapacitou 4 GB.

Takováto karta se může velice hodit třeba pro HTPC sestavy, v jejichž případě mohou uživatelé vyžadovat co nejnižší hlučnost. Pokud by ale snad raději upřednostnili co nejmenší rozměry, pak Palit nabízí také malou jednoventilátorovou kartu GeForce GTX 1650 StormX OC a pak tu máme i další modely od jiných výrobců, jako je třeba nízkoprofilová MSI GeForce GTX 1650 4GT LP OC.