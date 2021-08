Palit varuje: karty používané pro těžbu ztrácí každý rok 10% výkonu

V prvé řadě je třeba říci, že společnost Palit Microsystems má zcela zřejmý zájem na tom, aby zákazníci byli odrazeni od koupě grafických karet z druhé ruky, a to zvláště od těžařů. Z toho pochopitelně výrobci karet nic mít nebudou a ti by nyní byli nejraději, kdyby se karty dříve zakoupené těžaři už do bazarů vůbec nedostaly.

Pak se nemůžeme podivovat zprávě o tom, že dle firmy Palit přicházejí karty používané pro těžbu o cca 10 procent svého výkonu ročně. Firma to tvrdí na základě rozhovoru s lidmi ze serveru Benchmark.pl , kde se zase odkazují na "testy v nezávislých servisech", dle nichž dané karty mohou mít snížený výkon.

Můžeme tak říci, že pro toto tvrzení nemáme k dispozici žádná konkrétní data a vůbec nevíme, kdo konkrétně provedl dané testy, čeho se týkaly a jaké byly podmínky. Je totiž nesmysl, aby čipy jako GPU časem ztrácely svůj výkon a může jít spíše o věc týkající se dalších komponent a především pak kondenzátorů. Jejich vlastnosti se mohou časem zhoršovat, čímž grafickému čipu či pamětem poskytnou nestálé napájení a to může ovlivnit i výkon. Nicméně aby kondenzátory začaly takto selhávat už po roce provozu, to by vypovídalo spíše o kvalitě samotné karty než o způsobu jejího využití.

Pokud tedy někdo pozoruje snižující se výkon karty provozované ještě v záruční lhůtě, může jít především o jeden problém, a sice prachem zanesený chladič a případně může jít v horším případě o degradující teplovodivý materiál. Chladič ale lze vyčistit snadno a pastu či teplovodivé podložky vyměnit, i když to už s možnými problémy v případě reklamačního řízení.

Připomenout si také můžeme jeden starší test s RTX 2080 Ti , která také po roce a půl těžby ztrácela výkon. Jenomže tehdy jsme se také nedozvěděli vůbec nic o její kondici, jen že měla při provozu výrazně vyšší teploty a snížené reálné takty, což také ukázalo prostě a jednoduše na chlazení.

Dá se tak říci, že případné problémy pramenící z koupě již používané karty mohou být způsobeny zvláště chladicím systémem, který už nebude ve své nejlepší kondici. Ovšem to se může stejně tak jako těžby týkat i provozu v běžném herním PC. Těžaři se navíc spíše starali o to, aby karty běžely co nejefektivněji, což obvykle znamená výrazné omezení spotřeby a starání se o to, aby karty nenarážely ani na tepelné limity.

Majitel z řad hráčů se ale spíše mohl pokusit kartu taktovat, aniž by postřehl její přehřívání, takže je od firmy Palit opravdu krátkozrace účelové, aby varovala jen před kartami používanými pro těžbu a ne prostě před použitým hardwarem. Nicméně právě o těžební karty nyní jde, neboť zvláště v Číně těžba Etherea uvadá a přesouvá se do okolních asijských zemí a zvláště pak do USA či Kanady. Dokonce už i Německo má nyní na těžbě Etherea vyšší podíl než Čína. Někteří těžaři se tak přesouvají a jiní zase ruší své podniky, čímž se zvláště asijský trh zaplavuje použitými kartami.

