Palit zřejmě chystá těžební grafiky založené na GPU generace Pascal

Server VideoCardz už dokonce přinesl snímky modelu PALIT P106-100 6GB (NE5P106117J9-1061D), který je tak založen na dobře známé a široce oblíbené grafice GeForce GTX 1060 6GB.

Snímky či snad ještě rendery v nízkém rozlišení ukazují kartu s velice jednoduchým designem, na které si opravdu nic nezahrajeme, neboť jako těžební speciál zcela postrádá obrazové porty.

Objevila se také celá řada podobných zaregistrovaných modelů u EEC, což je další známka toho, že těžební Pascaly jsou nejspíše opravdu na cestě.

Není tak zatím jasné, co všechno si Palit chystá a samozřejmě ani to, kde by mohl dané produkty vyslat na trh. Je ale zřejmé, že o těžební karty založené na již slabých GPU tvořených 16nm procesem mohou mít zájem asi pouze tam, kde se těží z nejnižších cen elektrické energie. Dle serveru VideoCardz lze od karty s GP106 a 1280 CUDA jádry očekávat výkon kolem 25 MH/s při TBP 120 W a případný model s GP102 by mohl nabídnout dvojnásobek, ovšem už s TBP 250 W.

Vypadá to tak, že výrobci chtějí v tuto dobu dostat na trh cokoliv z posledních let, co jim uvízlo na skladech a čeho se nyní mohou na trhu zbavit. My jsme se přitom loni v září těšili na to, že situace bude zcela opačná a že nástupem Ampere a Navi 2 budou minulé generace dalece překonány a brzy zmizí z trhu. Ony se ale namísto toho vrací, zatímco skladem jsou aktuálně leda "pecky" jako GeForce GT 710, Radeon R7 430 či slabé profesionální karty, čili materiál pro přehrabovací koš.



