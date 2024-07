Paměti DRAM by měly v létě zdražit o cca 5 %, serverové DDR5 o 10 %

Paměti DRAM v posledním čtvrtletí poměrně dost vyskočily na ceně, to se naštěstí příliš neprojevilo v cenách koncových produktů, které spíše stagnovaly. Analytická společnost TrendForce nyní vydala odhady na nové čtvrtletí (Q3/24) a růst má dle firmy nadále pokračovat. Příznivou zprávou je ale to, že se má zpomalit. U pamětí PC DRAM se očekává nárůst v rozmezí 3-8 %, a to platí pro DDR4 i DDR5. Zákazníci mají nakoupeno do zásoby a poptávka poklesla, což už nežene nárůst cen tak nahoru. Trochu odlišné je to u serverových DRAM, kde je poptávka nadále vysoká, takže u DDR4 se počítá s 5-10 %, u modernějších DDR5 díky vyššímu zájmu dokonce o 8-13 %.



V případě mobilních pamětí začíná být zvyšující se cena problémem pro ziskovost na mobilních zařízeních, nicméně zásoby začínají být dostatečné a značky se moc nehrnou do dalších vyjednávání o ceně. Pro tyto paměti se tak počítá s mírnějším růstem okolo 3-8 %, v případě LPDDR4(X) pamětí spíše méně, možná u nich dokonce přijde zlevňování. Tyto paměti se používají u low-endových mobilních zařízení. Podobná situace panuje i u grafických pamětí VRAM, kde se poptávka docela ustálila a ceny by měly jít nahoru o zhruba 3-8 %. Otázkou je, co přinesou nové paměti GDDR7, které jsou o zhruba 20-30 % dražší než GDDR6. Ty by mohly kvůli své vyšší ceně potlačit průměrnou cenu grafických pamětí o trochu výše.