Panasonic pomůže zachraňovat AirPods spadlá do kolejiště

Zaměstnanci Východojaponské železniční společnosti (JR East), která je největším vlakovým dopravcem v zemi, musí v posledních letech čím dál častěji řešit jeden poměrně nečekaný problém – bezdrátová sluchátka spadlá do kolejiště. Každý, kdo někdy vyzkoušel Apple AirPods nebo podobný model jistě uzná, že drobná sluchátka opravdu snadno vyklouznou z ruky, a to především při nasazování nebo vyjímání z ucha. Při nástupu do vlaku nebo čekání na spoj se tak snadno může stát, že sluchátka spadnou za hranu nástupiště. Statistiky potvrzují, že se zdaleka nejedná o okrajový problém.

Společnost JR East, která zajišťuje dopravu především v oblastech Tokia a Tóhoku, pouze za 3. čtvrtletí roku 2020 (tj. od července do září) řešila 950 podobných případů na nádražích v hlavním městě Tokiu a jeho okolí. Sluchátka tak tvoří přibližně čtvrtinu všech předmětů, které zaměstnanci musejí zachraňovat z kolejiště. Pro větší předměty, jako jsou čepice nebo smartphony, využívají pracovníci běžný „podavač“, který funguje jako kleště s dlouhou rukojetí. Tento nástroj ovšem nelze použít pro drobné předměty, jako jsou právě bezdrátová sluchátka, která snadno zapadnou mezi štěrk v kolejišti. Zaměstnanci tak často musí pro vyjmutí ztracených AirPods čekat až do odjezdu posledního vlaku.

Pro vyřešení tohoto bizarního problému se tak dopravce JR East rozhodl spojit síly s výrobcem Panasonic, který se pustil do vývoje zařízení fungujícího na principu vysavače s velmi úzkou trubicí. První testy probíhající ve stanici Ikebukuro, hlavním železničním uzlu v severním Tokiu, potvrdily, že použití tohoto nástroje umožní pracovníkům ušetřit spoustu času. Brzy by se tak novinka od Panasonicu mohla objevit i v dalších železničních stanicích, které provozuje společnost JR East. Dopravce zároveň nabádá cestující, aby se v případě takové nehody rozhodně nesnažili spadlá sluchátka z kolejiště zachraňovat sami, ale vždy požádali drážního zaměstnance.

Stojí za zmínku, že japonské železnice využívají nástupiště ve výšce asi 1,2 metru, tedy dvojnásobek proti české normě, proto je přístup pro zaměstnance znatelně složitější. Problém s AirPods spadlými do kolejiště ovšem nebude pouze specialitou Japonska. Na podobný problém si stěžují třeba také zaměstnanci newyorského metra, kteří musí takové incidenty řešit poměrně často. Někdy se dokonce objevují případy, kdy se majitel rozhodne svá sluchátka zachránit z kolejiště sám.

Ceny souvisejících / podobných produktů: