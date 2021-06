Panasonic prodal veškeré své akcie Tesly, získal 3,6 mld. USD

Společnost Tesla má spoustu akcionářů a jedním z nich byl ještě nedávno japonský Panasonic. Tato firma je s automobilkou dost spojená, neboť stála u prvních let firmy a starala se např. o vývoj a výrobu akumulátorů pro elektromobily Tesla. Vztah obou společností nebyl vždy růžový, přesto ale spolupracují dále. Nic výraznějšího na tom nemá změnit ani nedávný prodej všech akcií Tesly, které Panasonic vlastnil.

Ty nakoupil v počtu 1,4 milionu kusů v roce 2010 za pouhých 21,15 USD, a to hovoříme o částce před splitem. Se započtením splitu 1:5 by dnes šlo o cenu 4,23 USD za akcii, kterých měl díky rozdělení nakonec okolo 7 milionů. Celkově tehdy Panasonic investoval okolo 30 milionů USD. V posledním účetním roce končícím březnem 2021 ale veškeré své akcie prodal a měl za ně dostat 3,6 mld. USD. Z toho vychází, že je prodal za cca 510-515 USD za akcii. Nevíme to jistě, ale takovou hodnotu měly pouze 23. listopadu 2020, velmi blízko jí byly ještě v posledních dnech srpna 2020. Připomeňme, že akcie Tesly v dotčeném období dosáhly i rekordní hodnoty 900 USD a nyní jsou na 672 USD.

I když tak Panasonic neprodal akcie blízko historického maxima, stále šlo o 120násobek původní investice, což je velmi pěkné číslo. Tuto částku má dle Nikkei využít k zaplacení částky za převzetí společnosti Blue Yonder. Ta vyvíjí software pro umělou inteligenci a transakce má vyjít na 7 mld. USD, takže peníze z prodeje akcií Tesly se rozhodně hodí. Firma je chce využít i k dalším investicím pro budoucí rozvoj a zvýšení své efektivity.

