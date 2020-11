Papírově silnější Xbox Series X zatím s PS5 prohrává v reálném výkonu

Xbox Series X nabízí stejně jako PlayStation 5 osmijádrový procesor založený na Zen 2 a grafiku RDNA 2. Ovšem procesor v Xboxu umí pracovat na vyšším taktu a grafické jádro nabízí až 12 TFLOPS, zatímco v PS5 dosahuje 10,3 TFLOPS. Na základě těchto údajů bychom si mohli myslet, že hry na Xboxu budou fungovat o něco svižněji, ovšem realita může být odlišná.

Dle The Verge může ale jít spíše o problémy s vyladěním her, respektive s tím, že Microsoft umožnil vývojářům začít certifikovat hry pro nové Xbox až v červnu po aktualizaci svého Game Developers Kit (GDK), což jednoduše znamenalo, že na optimalizace měli méně času než v případě firmy Sony. Navíc má obecně platit to, že vývojářské nástroje od Sony jsou celkově lepší i díky lépe vypracované dokumentaci. Situace se tak může časem zlepšit ve prospěch Microsoftu a třeba právě Codemasters si GDK od Microsoftu už vcelku pochvalují a poukazují na to, že se s ním začali seznamovat dlouho před tím, než dostali od Microsoftu příslušný hardware, takže mohli dobře zužitkovat náskok.

Samotný Microsoft udává, že s vývojáři úzce spolupracuje na zlepšení a že podobné počáteční problémy očekával. Nyní jsou na řadě opravné patche pro vychytání problémů s výkonem, což je spojeno s tím, jak se vývojáři naučí plně využívat možností dané platformy. Ostatně ta se vyznačuje i tím, že její 16 GB operační pamětí je rozděleno na dva různě výkonné celky. Větší 10GB část totiž dosahuje propustnosti 560 GB/s a zbylých 6 GB pak 336 GB/s.

Kdo se však dosud nerozhodl konzoli XBox Series X či PS5 koupit či alespoň předobjednat, ten si stejně na ni počká spíše až do nového roku, takže jej takové problémy zatím nemusí zajímat. Sony ovšem slibuje, že ještě před koncem tohoto roku dodá na trh další kusy. My si počkáme také na to, zda nám firmy prozradí také nějaká čísla o prodejích, aby bylo co porovnávat.



Ceny souvisejících / podobných produktů: