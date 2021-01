Partneři NVIDIE upřesňují specifikace karty RTX 3060

Abychom však nebyli překvapeni, když se tyto takty opět změní, ostatně tato karta má na trh přijít až někdy koncem příštího měsíce za oficiální cenu 329 USD. Pak je i pochopitelné, že AIB výrobci zatím odmítají sdělovat podrobnosti o svých přetaktovaných verzích, neboť ty jsou stále ve vývoji, a tudíž o výsledných specifikacích ještě nebylo rozhodnuto.

Ovšem co se týče taktu pamětí, není žádné překvapení, že dříve uváděných 17 Gb/s na pin se nedočkáme. Ostatně ve zdroji už byl tento údaj opraven, a to na 15 Gb/s, což už je plně v možnostech generace GDDR6. Na 192bitovém rozhraní nám to tak dělá celkovou propustnost 360 GB/s.