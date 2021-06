Pasivní chladič CPU Noctua NH-P1 se už objevil na Newegg

Noctua v rámci své roadmap , že její pasivní procesorový chladič přijde na trh ještě v tomto kvartálu a z něj už moc nezbývá. Nicméně to vypadá, že už to opravdu nebude dlouho trvat a chladič NH-P1 se objeví v nabídce. On už se ve skutečnosti objevil, ale evidentně předčasně, neboť stránky na Newegg , na něž odkazuje server Fanlesstech, už nefungují.

Chladič, jehož nástup byl zpožděn pandemií (původně měl být vypuštěn už letos v prvním kvartálu), využije vylepšený montážní systém SecuFirm2+, který by měl už namísto křížových šroubů využít Torx a určen bude pro patice Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA1200, LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3) & AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1.

Samotný chladič bude možné provozovat zcela pasivně, anebo s velice tichým 120mm ventilátorem NF-A12x25 LS-PWM, který byl doporučen výrobcem. Pro pasivní provoz se tu ale doporučují spíše procesory tvořící méně tepla, ale to pochopitelně bude záviset více než kde jinde na podmínkách, čili na tom, jestli je chladič umístěn ve skříni s efektivním odvodem tepla, nebo bude mít naopak v tomto ohledu ztížené podmínky. Může být také ve špatně chlazené skříni, kde mu bude zespoda naopak přitápět grafická karta, což je také v popisu výrobce uvedeno.

Technické podrobnosti se zatím nedozvíme, pouze to, že k tomuto chladiči dostaneme také teplovodivou pastu NT-H2 a že poskytovaná záruka je šestiletá. Nemáme se také obávat, že by chladič překážel kartám nebo modulům paměti, ale to je zatím vše. Díky starším informacím víme, že tento chladič v případě svého prototypu vážil kolem 1,5 kg a v adekvátně větrané skříni dokázal uchladit i Core i9-9900K.

Dozvěděli jsme se ale cenu, a to rovných 100 USD, čili u nás bychom se rozhodně měli vejít do částky třech tisíc korun.

Ceny souvisejících / podobných produktů: