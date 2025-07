Passmark ukazuje podíly CPU: v desktopech a serverech AMD na úrovni Intelu?

Jaké jsou tržní podíly jednotlivých kusů HW, to se vždy jen odhaduje. Pomocnými statistikami jsou např. ty od Steamu, argumentuje se také podíly v některých obchodech, jak je německé Mindfactory nebo česká Alza, něco můžeme poznat i z finančních výsledků jednotlivých firem a jejich divizí. Benchmark Passmark pak ukazuje vývoj podílů CPU, které prošly jejich benchmarkem PerformanceTest. Základní nástin situace (nebo spíše trendů) tak dají, ale i ony mají své limity toho, jak přesně ukazují skutečné tržní podíly. Ošemetnost si ukážeme i na jednom z příkladů. Každopádně jestli něco tyto statistiky ukazují, tak je to to, že AMD opravdu se svými procesory Intelu dost ukrajuje z jeho podílů.

Pokud jde o celkový podíl na trhu s CPU (tedy desktopové, mobilní i serverové dohromady), pak v databázi Passmarku vidíme docela vyrovnané podíly do roku 2006. Tam pak ale začala vyprchávat zlatá doba Athlonů 64 a naopak u Intelu nastoupila velmi úspěšná architektura Core. Intel se postupem času dostal až na 80 %. Rok 2017 přinesl nástup Zenu od AMD, ale nějakou dobu trvalo, než se to projevilo v tržních podílech. Nyní je podle Passmarku AMD asi na 40 %, Intel na 60 %.

Tady je vidět, jak se statistiky rozchází, protože v benchmarcích má AMD více než ve statistikách, které se snaží monitorovat a odhadovat prodeje a ne počty testů. Tam je AMD obvykle někde okolo 25-30 %. Pro zajímavost, na Steamu má u hráčů AMD rovněž asi 40 % podíl a Intel kolem 60 % (Steam ale nereflektuje serverovou oblast).

U desktopových CPU tak statistiky Passmarku ukazují, že majitelé procesorů AMD mají více testů procesorů než u Intelu. AMD má 50,7% podíl, Intel pak 48,1 % a Apple se krčí na 1,2 %. Tady je vidět i síla OEM. Víme, že v retailu u obchodů, ze kterých máme statistiky, jsou prodeje Intelu obvykle v jednotkách procent, tady se ale ukazuje poloviční podíl. A statistiky, které se snaží odhadovat prodeje a příjmy, mu v desktopové oblasti přičítají více než 2/3 podíl. A teď si vyberte.

U mobilních procesorů vidíme nadále dominanci Intelu. Toto je vyloženě OEM trh, který je dlouhodobou silnou stránkou Intelu. V případě Intelu zde vidíme 73,5% podíl, což odpovídá i statistikám monitorujícím prodeje notebooků (a snažící se je co nejlépe odhadnout). AMD je na 23,8 % a má rostoucí tendenci. Limity statistik vidíme na 2,4% podílu Applu. Dobře víme, že zastoupení Applu na trhu s notebooky je mnohem větší a obvykle se pohybuje okolo 10 %. Z toho spíše vyplývá, že u Applu uživatelé až tak moc benchmarky neprovádí, než že by to odráželo jejich tržní podíl, který se příčí všem ostatním statistikám. Qualcomm se krčí v koutě s pouhými 0,3 %. To na moc velký úspěch nevypadá.

screeenshot 24.7. 2025 v 9:10

screenshot od wccftech.com, včera 23.7.2025 v cca 21:00-22:00

A tady jde krásně vidět, jak mohou být tyto statistiky zavádějící. Server wccftech.com dělal článek na toto téma včera večer (vyšel ve 22:00 našeho času) a v něm v serverové oblasti AMD v podstatě dorovnalo Intel s 50% podílem. Za poslední dvě čtvrtletí vidíme obrovský nástup AMD a z 20 % mělo jít na 50 % v podstatě během půl roku. Jenže když jsem stejný screenshot prováděl jen o pár hodin později a statistiky byly aktualizovány o další den (přestože nahoře je ukázáno stále totéž včerejší datum), v mém případě má AMD "jen" 36,8% podíl a Intel 63,0 %. Tedy do značné míry jiný výsledek. O něco posunuté jsou ale hodnoty i dalších dvou předchozích čtvrtletí.

Závěrem můžeme říci, že se AMD rozhodně daří a tyto statistiky ukazují setrvalý posun nahoru na úkor Intelu. Na druhou stranu z počtu provedených benchmarků nemůžeme odhadovat přesnější čísla. Určitě se dá předpokládat, že ze 100 majitelů takového herního Ryzenu 7 9800X3D provede tento benchmark více lidí, než třeba ze 100 majitelů MacBooku Air.