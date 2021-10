Pat Gelsinger: Británie ztratila šanci na továrnu kvůli Brexitu, dočká se EU

Vyjádření Patricka Gelsingera pro BBC je tak jasné, Velká Británie by byla jednou ze zemí, v níž by Intel vážně uvažoval o stavbě své nové evropské továrny, ovšem nyní po Brexitu už mezi ně nepatří.

Gelsinger také prozradil, že Intel už dostal přibližně 70 nabídek z cca deseti evropských zemí, mezi nimiž si nyní může vybírat. Na finální rozhodnutí ale má ještě čas, neboť to by mělo padnout do konce tohoto roku a jasno by mělo být také o formě podpory ze strany Evropské unie.





Že ale Intel v Evropě novou továrnu postaví, to můžeme už brát jako fakt, neboť si nelze představit, že by si EU takovou příležitost nechala ujít, zvláště když dosud neúspěšně lákala samotnou TSMC. Zdejší průmyslníci by si aktuálně sice žádali spíše velkou továrnu vyrábějící čipy pomocí starších technologií, aby se nasytila poptávka automobilových firem, nicméně od Intelu lze očekávat moderní provoz.

Ovšem i zmíněná irská Fab 24 v Leixlip (14 nm) už brzy nebude patřit mezi hlavní výrobní kapacity Intelu, který letos a v příštím roce už chce v podstatě kompletně přejít na 10nm proces, i když starší 14nm procesory bude samozřejmě vyrábět dále, ale v menším objemu. Je tak otázka, zda nová výrobní strategie IDM 2.0 firmy Intel neuvolní její 14nm kapacity pro další firmy, neboť právě se zakázkovou výrobou Gelsinger počítá a plánuje ji. Právě to by tak mohla být cesta, jak evropským firmám zajistit lokální výrobní kapacity, a to možná dříve, než by se zvládlo stavbou nové továrny. Ale to je samozřejmě pouze spekulace, takže zpět do reality.

Intel hodlá v příštích deseti letech v Evropě do svých výrobních zařízení investovat celkem 95 miliard dolarů a počítá s tím, že bude ještě nějakou dobu trvat, než se tyto investice projeví. Jak nyní uvedl Gelsinger: "Aktuálně je prostě všechno nedostatkové. A i když my sami děláme co můžeme, bude to ještě chvíli trvat."

