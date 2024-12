Pat Gelsinger skončil jako CEO Intelu, firma bude mít nové dočasné vedení

Pat Gelsinger byl dlouholetým zaměstnancem firmy Intel. Nastoupil do něj ve věku 18 let v roce 1979 a udělal zde slušnou kariéru. Věnoval se např. programování a v roce 1989 byl dokonce vedoucím architektem úspěšné řady procesorů 80486 (zkráceně 486) a její mikroarchitektury. Ve věku 32 let se stal nejmladším vice prezidentem Intelu, v roce 2001 se stal CTO firmy. Rok 2009 znamenal jeho odchod k VMware, což byla ještě stále zlatá éra Intelu. Pak už to šlo se společností docela z kopce, jako by byl Gelsinger velmi důležitou částí firmy, na které ve velké míře stály její dlouholeté úspěchy. Nakolik tomu tak skutečně bylo, těžko říci, nicméně i to stálo za tím, že se do něj vkládaly velké naděje, když se do skomírajícího Intelu vrátil v roce 2021.

Doufalo se v to, že pomine doba vedení manažerů, kteří tomu moc nerozumí, a jako inženýr a autor mnoha technologických řešení z minulosti by mohl Intel vrátit do pozice technologického lídra. To se bohužel úplně nepovedlo. Intel byl v natolik špatné pozici, že se mu během více než tří let ve vedení už nepovedlo tento směr výrazněji otočit a poslední finanční výsledky ukazují jedno horší čtvrtletí za druhým. Finančně působí velké potíže zejména divize výroby čipů, nicméně to je dáno také obřími investicemi, na které se před Gelsingerem dost kašlalo, což také způsobilo velké zaostávání někdejšího lídra. Tyto investice možná v budoucnu výrazně zlepší pošramocenou pověst odcházejícího šéfa, pokud se opravdu podaří nastartovat tento byznys. Možná to budou nejdůležitější investice firmy za poslední dobu. A možná taky ne.



Dnes je mu už 63 let a s účinností k 1. prosinci 2024 opouští společnost Intel. Mizí tak z pozice CEO, která bude dočasně řešena dvojicí Co-CEO. Tím prvním bude David Zinsner, který je výkonným vice prezidentem firmy a CFO, druhou pak bude Michele Johnston (MJ) Holthaus, která se stává novou CEO Intel Products, kam spadají divize CCG, DCAI a NEX. Intel Foundry svou strukturu nemění. Frank Yeary, nezávislý člen představenstva Intelu, se nyní stává dočasným výkonným předsedou firmy. Ten také oficiálně poděkoval Gelsingerovi za služby pro Intel, jeho tlak na revitalizaci výrobních procesů a investice do nich. Hodnota akcií Intelu na oznámení vyskočila o zhruba 5 %, toto číslo se ale trochu snížilo.