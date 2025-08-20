Patice Intel LGA-1954 má vydržet 4 generace CPU, Nova Lake s až 288 MB L3 cache
Dnes, 2025-08-20
Krátká životnost patic trápí uživatele Intelu už pěknou řádku let a dlouhodobá podpora je často vyzdvihována u AMD. LGA-1954 by nicméně měla vydržet údajně až 4 generace.
Proslýchá se, že jedna z výhod AMD by mohla přestat být až takovou výhodou. Jde o dlouhodobou podporu jednotlivých patic procesorů. AMD je drží po několik generací procesorů, zatímco Intel je nesmyslně mění po nějakých 2-3 generacích a ty jsou nezřídka ještě jen refreshem té předchozí. Na veřejnost ale prosakují zprávy o tom, že by se to mohlo změnit a nová patice LGA-1954, která se má představit s procesory Nova Lake (NVL) koncem roku 2026, by měla vydržet po 4 generace procesorů, tedy i pro Razer Lake, Titan Lake a Hammer Lake. Naznačují tak alespoň informace od YouTube kanálu Moore’s Law is Dead (MLID).
Nova Lake-S by měl podporovat paměti DDR5, mobilní Nova Lake-U, H a HX pak DDR5 i LPDDR5x včetně modulů CAMM a Nova Lake-HX s výkonnou integrovanou GPU (256 nebo 512 EU) by pak měl mít integrovanou LPDDR5X (Intel by se tak po Lunar Lake vrátil k integrované RAM). Jestli se má tato platforma představit v roce 2026, pak je otázkou, zda bude podpora opravdu tak dlouhodobá, když mají přijít paměti DDR6. Ty má mít AMD od roku 2028, takže v případě 4 generací by to u Intelu znamenalo přechod na DDR6 až o nějaké 2 roky později po AMD. Nemůžeme vyloučit, že LGA-1954 bude podporovat oboje, o tom se ale zatím nepíše. Integrované GPU má mít 32 EU, mobilní verze by se mohly dle verze dostat na 64 nebo 192 EU.
MLID se ale podělil i o další zajímavé informace, které trochu mění to, co se tvrdilo v minulosti. Alternativa 3D V-Cache paměti by se u Intelu měla stát realitou v podobě paměti bLLC. Vlajková loď má mít 2 chiplety s 8P+16E jádry, což dává celkově 16 P-Core a 32 E-Core, nicméně Hub dlaždice přinese ještě další 4 LP-E Core. Výsledný procesor tak má mít 52 jader a podporu 52 vláken. Každý chiplet má mít 144 MB bLLC, což dává celkově 288 MB cache 3. úrovně. Pro srovnání, Ryzen 9 9950X3D má 128 MB L3 cache, nicméně se spekuluje, že v budoucnu přijde s 96MB 3D V-Cache, která možná bude i ve 2 vrstvách, což by znamenalo 240 MB u AMD.
Intel má chystat i více mainstreamovou herní variantu s jedním chipletem, tedy 8P+16E+4LPE, ve výsledku tedy 28jádrový procesor. Ten by měl mít 144 MB bLLC. Dále tu bude totéž, akorát bez bLLC, což nás dostává na 28jádrové CPU s 36 MB L3 cache. Levnou řadou bude procesory s 16 jádry v konfiguraci 4P+8E+4LPE, které se budou muset spokojit s 18 MB L3. Výpočetní dlaždice těchto procesorů by měly být vyráběny u TSMC pomocí 2nm procesu N2P. Pouze úplně nejlevnější řada procesorů by měla být vyráběna pomocí Intel 18A, a to 8jádrové modely 4P+0E+4LPE s 12 MB L3 cache.
Zdroje také mluví o nárůstu IPC. V případě jednovláknového výkonu se hovoří o 16-20% nárůstu ve srovnání s Arrow Lake (ARL), u vícevláknového o 12-23% nárůstu. Pokud jde o vrcholný procesor, nové 52jádro by proti dnešnímu 24jádru mělo zvýšit ST výkon o 20 %, MT výkon pak o 80 %. NVL-S by ve hrách měl být o 10-15 % výkonnější než ARL-S, modely v bLLC by je měly překonat o 30-45 %. Spekuluje se i nad funkcí APO+, která by měla herní výkon navýšit o dalších 15-25 %. Ta by měla vynucovat, aby hry využívaly optimalizace procesorů Intel a dokonce náhradu EXE souborů za lépe optimalizované, což vyvolává otázky ohledně problémů s DRM.
