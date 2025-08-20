Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory
>
Intel
>
Intel

Patice Intel LGA-1954 má vydržet 4 generace CPU, Nova Lake s až 288 MB L3 cache

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Patice Intel LGA-1954 má vydržet 4 generace CPU, Nova Lake s až 288 MB L3 cache
Krátká životnost patic trápí uživatele Intelu už pěknou řádku let a dlouhodobá podpora je často vyzdvihována u AMD. LGA-1954 by nicméně měla vydržet údajně až 4 generace.
Reklama
Proslýchá se, že jedna z výhod AMD by mohla přestat být až takovou výhodou. Jde o dlouhodobou podporu jednotlivých patic procesorů. AMD je drží po několik generací procesorů, zatímco Intel je nesmyslně mění po nějakých 2-3 generacích a ty jsou nezřídka ještě jen refreshem té předchozí. Na veřejnost ale prosakují zprávy o tom, že by se to mohlo změnit a nová patice LGA-1954, která se má představit s procesory Nova Lake (NVL) koncem roku 2026, by měla vydržet po 4 generace procesorů, tedy i pro Razer Lake, Titan Lake a Hammer Lake. Naznačují tak alespoň informace od YouTube kanálu Moore’s Law is Dead (MLID).
 
Nova Lake-S by měl podporovat paměti DDR5, mobilní Nova Lake-U, H a HX pak DDR5 i LPDDR5x včetně modulů CAMM a Nova Lake-HX s výkonnou integrovanou GPU (256 nebo 512 EU) by pak měl mít integrovanou LPDDR5X (Intel by se tak po Lunar Lake vrátil k integrované RAM). Jestli se má tato platforma představit v roce 2026, pak je otázkou, zda bude podpora opravdu tak dlouhodobá, když mají přijít paměti DDR6. Ty má mít AMD od roku 2028, takže v případě 4 generací by to u Intelu znamenalo přechod na DDR6 až o nějaké 2 roky později po AMD. Nemůžeme vyloučit, že LGA-1954 bude podporovat oboje, o tom se ale zatím nepíše. Integrované GPU má mít 32 EU, mobilní verze by se mohly dle verze dostat na 64 nebo 192 EU.
 
MLID se ale podělil i o další zajímavé informace, které trochu mění to, co se tvrdilo v minulosti. Alternativa 3D V-Cache paměti by se u Intelu měla stát realitou v podobě paměti bLLC. Vlajková loď má mít 2 chiplety s 8P+16E jádry, což dává celkově 16 P-Core a 32 E-Core, nicméně Hub dlaždice přinese ještě další 4 LP-E Core. Výsledný procesor tak má mít 52 jader a podporu 52 vláken. Každý chiplet má mít 144 MB bLLC, což dává celkově 288 MB cache 3. úrovně. Pro srovnání, Ryzen 9 9950X3D má 128 MB L3 cache, nicméně se spekuluje, že v budoucnu přijde s 96MB 3D V-Cache, která možná bude i ve 2 vrstvách, což by znamenalo 240 MB u AMD.

Intel má chystat i více mainstreamovou herní variantu s jedním chipletem, tedy 8P+16E+4LPE, ve výsledku tedy 28jádrový procesor. Ten by měl mít 144 MB bLLC. Dále tu bude totéž, akorát bez bLLC, což nás dostává na 28jádrové CPU s 36 MB L3 cache. Levnou řadou bude procesory s 16 jádry v konfiguraci 4P+8E+4LPE, které se budou muset spokojit s 18 MB L3. Výpočetní dlaždice těchto procesorů by měly být vyráběny u TSMC pomocí 2nm procesu N2P. Pouze úplně nejlevnější řada procesorů by měla být vyráběna pomocí Intel 18A, a to 8jádrové modely 4P+0E+4LPE s 12 MB L3 cache.

Zdroje také mluví o nárůstu IPC. V případě jednovláknového výkonu se hovoří o 16-20% nárůstu ve srovnání s Arrow Lake (ARL), u vícevláknového o 12-23% nárůstu. Pokud jde o vrcholný procesor, nové 52jádro by proti dnešnímu 24jádru mělo zvýšit ST výkon o 20 %, MT výkon pak o 80 %. NVL-S by ve hrách měl být o 10-15 % výkonnější než ARL-S, modely v bLLC by je měly překonat o 30-45 %. Spekuluje se i nad funkcí APO+, která by měla herní výkon navýšit o dalších 15-25 %. Ta by měla vynucovat, aby hry využívaly optimalizace procesorů Intel a dokonce náhradu EXE souborů za lépe optimalizované, což vyvolává otázky ohledně problémů s DRM.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (8)|Další z rubriky:
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Včera, Milan Šurkala2
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
Včera, Milan Šurkala5
AMD Ryzen 5 5500X3D má první testy, přidává 6 % MT výkonu
AMD Ryzen 5 5500X3D má první testy, přidává 6 % MT výkonu
Včera, Milan Šurkala1
Intel ukázal funkční ARM procesor vyrobený pomocí procesu 18A
Intel ukázal funkční ARM procesor vyrobený pomocí procesu 18A
18.8.2025, Milan Šurkala4
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Bílý dům je na TikToku, a to i přesto, že ho chce zakázat
Bílý dům je na TikToku, a to i přesto, že ho chce zakázat
Dnes, Milan Šurkala
Čínští vědci vyvinuli perovskitové FV články se 42% účinností, měření životnosti má ale háček
Čínští vědci vyvinuli perovskitové FV články se 42% účinností, měření životnosti má ale háček
Dnes, Milan Šurkala
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
Dnes, Milan Šurkala4
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Včera, Milan Šurkala2
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
Včera, Milan Šurkala5
Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem
Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem
Včera, Milan Šurkala
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Včera, Milan Šurkala40
DeepSeek-R2 má zpoždění kvůli neúspěšnému tréninku na čipech Huawei. Vrací se k Nvidii
DeepSeek-R2 má zpoždění kvůli neúspěšnému tréninku na čipech Huawei. Vrací se k Nvidii
Včera, Milan Šurkala