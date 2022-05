PCB desky ASUS X670 Prime-P WiFi ukazuje na dva čipsety, proč a k čemu?

Jde evidentně o fotografii obsahu zobrazeného na monitoru a pochopitelně nemáme jistotu, že nejde o montáž, kterou by ani nebylo ve fotoeditoru tak složité vytvořit. Když ale budeme předpokládat, že si z nás někdo nedělá šprťouchlata, pak tu máme v podstatě mapu, která určuje rozmístění všemožných dodatečně pájených komponent, dle níž se čipová sada X670 bude skládat ze dvou, nejspíše stejných kusů křemíku. Ty ale budou mít vlastní pouzdro a umístěny budou dál od sebe.

Už dříve se přitom spekulovalo o tom, že nový hi-end čipset firmy AMD bude tvořen dvěma čipy, ale uvažovat jsme mohli spíše o čipletovém přístupu. Takto to ovšem vypadá, že AMD zvolilo ještě jednodušší přístup a že tu prostě bude v základu vždy B650 a dva takové B650 vytvoří výsledný X670 či X670 Extreme. Pro AMD to pochopitelně bude znamenat nižší náklady na vývoj a snadnější logistiku, ale to co to bude znamenat pro výrobu desek a jejich cenu, to se teprve ukáže.

Na malé desky (Mini ITX) se ovšem těžko vejdou dva čipsety, takže znamená to snad, že jim bude zapovězeno taktování, když B650 ho podporovat nemá? Zřejmě ano. Uvidíme také, co to bude znamenat pro výbavu desek, neboť X670 jednoduše musí představovat dvojnásobek možností čipsetu B650, přičemž ASUS X670 Prime-P WiFi nevypadá na nějak extra vybavenou desku se svým jedním plně vybaveným slotem PCIe x16 a třemi M.2, a ta přesto využívá dva čipsety. Znamená to snad, že jeden B650 bude opravdu slaboučký, respektive hůře vybavený i v porovnání s dnešním B550? Možná ano, ostatně oproti němu by měl dle prezentace firmy AMD ztratit podporu taktování.



O tomto tématu se v příštích měsících ještě dozajista budeme bavit. Nyní už džin vyletěl z láhve a výrobci desek mohli představit své modely s X670 a X670E, ovšem o modelech s B650 toho zatím moc nevíme, respektive skoro nic.