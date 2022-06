PCIe 7.0 přijde v roce 2025 s 512 GB/s

Rozhraní PCI Express v první verzi dorazilo v roce 2003, kdy nabídlo propustnost 2,5 GT/s na linku, což bylo v druhé verzi zdvojnásobeno na 5 GT/s a poté navýšeno ve třetí verzi na 8 GT/s, ovšem od té doby už každá další verze nabízí či nabídne dvojnásobek propustnosti té předchozí, přičemž vývoj nyní pokračuje velice rychle, jak ukazuje i následující graf.

Na PCIe 4.0 jsme totiž čekalo dlouhých sedm let, přičemž během osmi let se máme dočkat postupně verzí PCIe 5.0, 6.0 a konečně 7.0, přičemž každá nabídne dvojnásobnou propustnost. PCIe 7.0 tak již dosáhne 512GB/s obousměrné propustnosti v případě plného 16linkového rozhraní, od čehož se samozřejmě musí odečíst overhead, abychom dosáhli skutečně využitelné propustnosti.

Od verze 6.0 se také využije modulaci PAM4 , které známe třeba už díky pamětem GDDR6X, přičemž díky němu lze rozpoznávat čtyři stavy, a přenášet tak dva bity současně. PCIe 7.0 bude plně stavět na verzi 6.0 a co se týče modulace a kódování dat, nenabídne nic nového.





Otázka je, jak to všechno bude náročné na kvalitu PCB a využití součástek posilujících signál na cestě mezi dvěma komunikujícími zařízeními. Ovšem PCIe 7.0 s jednou linkou dokáže nabídnout stejnou propustnost (32 GB/s) jako stále rozšířené PCIe 3.0 v plné šíři a lze si představit, že mnohému hardwaru prostě postačí méně linek, což skýtá možnost ušetřit. To ostatně využívají výrobci karet už dnes v případě PCIe 4.0 na slabších modelech.

Specifikace PCIe 6.0 už byly letos dokončeny, takže nyní se pracuje už právě na verzi 7.0, jež by měla být právě z hlediska specifikací dokončena v roce 2025. V případě PC se ale dnes využívá přinejlepším PCIe 4.0, neboť nejnovější hardware Intelu sice už podporuje PCIe 5.0, ale zatím k této sběrnici nemáme co jiného připojit a zatím nezodpovězená otázka je ta, zda to bude mít nějaký praktický význam.