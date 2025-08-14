>
Perplexity chce koupit prohlížeč Google Chrome, nabízí 34,5 mld. USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Perplexity je stále jen startupem, to mu ale nebránilo učinit velmi ambiciózní nabídku. Od Googlu chce odkoupit prohlížeč Chrome za 34,5 mld. USD.
Google je dlouhodobě terčem různých antimonopolních snah a jednou z nich je nápad oddělit od něj prohlížeč Google Chrome, který ve výchozím stavu využívá jako vyhledávač ten od Googlu, což společnosti napomáhá utvrzovat si svou monopolní pozici i ve vyhledávání. Tu dále zesiluje tím, že má s dalšími prohlížeči smlouvy o tom, že Google i v nich bude tím výchozím (např. příjmy Mozilly jsou na tom životně závislé), a i toto je snaha znemožnit a postavit do role něčeho nepovoleného. Pokud jde ale o samotný Chrome, zde už se rýsuje první zájemce, AI startup Perplexity.
Ten sám nedávno zveřejnil svůj prohlížeč Comet, dělá si ale zálusk na nejoblíbenější prohlížeč dnešní doby, Chrome. Ten má dlouhodobě podíl mezi 60 a 70 %, dnes blíže té horní hranici, a to na desktopu i mobilních zařízeních. Perplexity za Chrome nabídlo 34,5 mld. USD, což je násobně víc, než je jeho vlastní hodnota. Ta je někde mezi 14 až 18 mkd. USD. Startup se už nechal slyšet, že by to měli zafinancovat investoři, kteří už vyjádřili zájem přispět k nákupu. Firma řekla, že má zájem ponechat engine prohlížeče, Chromium, nadále jako open-source, a do jeho vývoje investovat další 3 mld. USD. Také slíbila, že pokud by transakce prošla, Google by v Chrome měl nadále zůstat výchozím vyhledávačem, přestože chatbot od Perplexity je jednou z nových konkurencí Googlu ve vyhledávání. Připomeňme ještě, že i o samotné Perplexity je zájem, dlouho se mluví o tom, že o něj má zájem společnost Apple.