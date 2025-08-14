Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Software
>
Webové prohlížeče
>
Google

Perplexity chce koupit prohlížeč Google Chrome, nabízí 34,5 mld. USD

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Perplexity chce koupit prohlížeč Google Chrome, nabízí 34,5 mld. USD

Perplexity je stále jen startupem, to mu ale nebránilo učinit velmi ambiciózní nabídku. Od Googlu chce odkoupit prohlížeč Chrome za 34,5 mld. USD. 

Reklama
Google je dlouhodobě terčem různých antimonopolních snah a jednou z nich je nápad oddělit od něj prohlížeč Google Chrome, který ve výchozím stavu využívá jako vyhledávač ten od Googlu, což společnosti napomáhá utvrzovat si svou monopolní pozici i ve vyhledávání. Tu dále zesiluje tím, že má s dalšími prohlížeči smlouvy o tom, že Google i v nich bude tím výchozím (např. příjmy Mozilly jsou na tom životně závislé), a i toto je snaha znemožnit a postavit do role něčeho nepovoleného. Pokud jde ale o samotný Chrome, zde už se rýsuje první zájemce, AI startup Perplexity.
 
Ten sám nedávno zveřejnil svůj prohlížeč Comet, dělá si ale zálusk na nejoblíbenější prohlížeč dnešní doby, Chrome. Ten má dlouhodobě podíl mezi 60 a 70 %, dnes blíže té horní hranici, a to na desktopu i mobilních zařízeních. Perplexity za Chrome nabídlo 34,5 mld. USD, což je násobně víc, než je jeho vlastní hodnota. Ta je někde mezi 14 až 18 mkd. USD. Startup se už nechal slyšet, že by to měli zafinancovat investoři, kteří už vyjádřili zájem přispět k nákupu. Firma řekla, že má zájem ponechat engine prohlížeče, Chromium, nadále jako open-source, a do jeho vývoje investovat další 3 mld. USD. Také slíbila, že pokud by transakce prošla, Google by v Chrome měl nadále zůstat výchozím vyhledávačem, přestože chatbot od Perplexity je jednou z nových konkurencí Googlu ve vyhledávání. Připomeňme ještě, že i o samotné Perplexity je zájem, dlouho se mluví o tom, že o něj má zájem společnost Apple.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
Microsoft je druhou firmou s hodnotou 4 bilionů USD, příjmy i díky cloudu a AI rostly o 18 %
Microsoft je druhou firmou s hodnotou 4 bilionů USD, příjmy i díky cloudu a AI rostly o 18 %
1.8.2025, Milan Šurkala1
Windows on ARM dostává nativní verzi Adobe Premiere Pro, betě ale pár věcí chybí
Windows on ARM dostává nativní verzi Adobe Premiere Pro, betě ale pár věcí chybí
31.7.2025, Milan Šurkala3
Microsoft Windows 10 slaví 10 let od zahájení prodejů
Microsoft Windows 10 slaví 10 let od zahájení prodejů
30.7.2025, Milan Šurkala6
Perplexity jedná s výrobci telefonů, chce mít svůj AI prohlížeč Comet jako výchozí
Perplexity jedná s výrobci telefonů, chce mít svůj AI prohlížeč Comet jako výchozí
21.7.2025, Milan Šurkala5
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Asus uvádí GeForce RTX 5080 Noctua Edition se třemi ventilátory
Asus uvádí GeForce RTX 5080 Noctua Edition se třemi ventilátory
Včera, Milan Šurkala8
Nvidia představuje úsporné 70W pracovní karty RTX PRO 4000 SFF a RTX PRO 2000
Nvidia představuje úsporné 70W pracovní karty RTX PRO 4000 SFF a RTX PRO 2000
Včera, Milan Šurkala3
Testy Radeonu RX 9060 ukazují výkon zhruba na úrovni RTX 5060
Testy Radeonu RX 9060 ukazují výkon zhruba na úrovni RTX 5060
12.8.2025, Milan Šurkala
Snapdragon 8 Elite 2 otestován v Samsungu se 4,74 GHz, dává o 20 % vyšší výkon
Snapdragon 8 Elite 2 otestován v Samsungu se 4,74 GHz, dává o 20 % vyšší výkon
12.8.2025, Milan Šurkala4
Apple MacBook s čipem z iPhonu prý bude stát jen 599 nebo 699 USD
Apple MacBook s čipem z iPhonu prý bude stát jen 599 nebo 699 USD
12.8.2025, Milan Šurkala1
Nvidia i AMD budou v USA platit 15% vývozní cla, aby mohly vyvážet AI čipy do Číny
Nvidia i AMD budou v USA platit 15% vývozní cla, aby mohly vyvážet AI čipy do Číny
12.8.2025, Milan Šurkala1
OpenAI o3 porazil v šachu Grok 4 AI, ten ke konci dělal nepochopitelné chyby
OpenAI o3 porazil v šachu Grok 4 AI, ten ke konci dělal nepochopitelné chyby
11.8.2025, Milan Šurkala6
Mobilní Intel Nova Lake prý mají mít od 6 do 28 CPU jader
Mobilní Intel Nova Lake prý mají mít od 6 do 28 CPU jader
11.8.2025, Milan Šurkala