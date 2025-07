Perplexity jedná s výrobci telefonů, chce mít svůj AI prohlížeč Comet jako výchozí

Svět vyhledávání se dost mění. Lidé začali používat chatboty místo vyhledávačů a jedním z nich je i Perplexity, který vždy mířil především na vyhledávání (AI zde spíše interpretovala výsledky vyhledávání místo vytváření nového obsahu z natrénovaných dat, jak to dělal původně ChatGPT). Perplexity rozhodně nemá malé ambice a chce narušit nadvládu společnosti Google nejen v oblasti vyhledávání, ale také u prohlížečů. Google do nemalé míry získal svou dominantní pozici tím, že platil za své výchozí nastavení. Jako vyhledávač platí za to, aby byl tím výchozím v různých prohlížečích (např. Firefox od Mozilly je na tomto výrazně závislý), současně také platí za to, aby výrobci telefonů měli jako výchozí i prohlížeč Google Chrome (a s ním vyhledávač Google). A poněvadž lidé výchozí volby mnohdy nepřenastavují, postupem času získal Google dominantní postavení v obou oblastech.

Perplexity nicméně vedle vyhledávače nedávno představilo i svůj AI prohlížeč Comet, kterým chce konkurovat Chromu. Integrace AI do práce s prohlížečem by měla přilákat nové uživatele, jenže výše zmíněná výchozí pozice Googlu je velkou překážkou. A tak podle CEO Perplexity, Aravinda Srinivase, společnost zahájila jednání s výrobci telefonů o tom, aby byl jejich prohlížeč na jejich smartphonech tím standardně nastaveným ve výchozí konfiguraci. A firma rozhodně netroškaří.

Zamířila si to totiž rovnou do Samsungu a Applu, který má navíc svůj vlastní prohlížeč Safari. Jeho prohlížeč je navíc poměrně dobrý, což na první pohled této snaze Perplexity o výchozí pozici na úkor Safari moc šanci nadává, jenže totéž se nedá říci o Apple Intelligence. Tohle by mohla být cesta pro Apple, jak dostat AI do svých produktů. Prohlížeč by totiž mohl současně pracovat s asistenty Samsung Bixby a Apple Siri. Spekulovat tak můžeme ještě nad řešením, že si Apple ponechá Safari, ale integruje vyhledávací část Perplexity. Zde ještě dodejme, že se spekuluje o snaze Applu koupit tuto firmu.