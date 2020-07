Perseverance letí na Mars, odstartoval přesně na čas

Rover Mars 2020 "Perseverance" tak prošel všemi předstartovními testy a má zelenou pro start, přičemž včera odpoledne NASA předpovídala, že existuje 80procentní šance pro vhodné počasí, takže se můžeme těšit na to, že ve 13:50 našeho času či krátce poté rover skutečně vyrazí na cestu. Bude na to mít čas až do 15:50, čili jde o dvouhodinové okénko a pokud se jej nepodaří vyslat dnes, jistě se to povede během následujících dní.

Zatím se můžeme dívat na oficiální stream agentury NASA, který se ovšem v tuto dobu ještě věnuje minulosti, a to konkrétně éře raketoplánů, ale brzy bychom se měli dostat do současnosti. Článek tak budeme i dle toho aktualizovat.

vypadá to na klidné floridské ráno s čistou oblohou

Do otevření startovního okénka zbývá už méně než půl hodiny a nad raketou je čistá obloha s jen několika mráčky. Vše je připraveno, a tak se už jen čeká a aktuálně i zpívá, čili až do startu nelze očekávat žádné drama. Zaznamenáno bylo sice menší zemětřesení, ale to by nemělo start ohrozit.

Přibližně 12 minut před startem NASA hlásí, že je připravena, počasí tentokrát potíže způsobovat nebude.

Čtyři minuty před startem jsou všechny čtyři týmy připraveny a nyní již pokračuje automatické odpočítávání před startem, který by měl proběhnout přesně v 7:50 místního času.

Rover Perseverance na raketě Atlas V odstartoval a je na cestě na Mars. Po necelých dvou minutách se od rakety oddělily pomocné motory. Následně byl v čase 3:30 odhozen aerodynamický kryt a minutu na to se od rakety oddělila loď Centaur. Prozatím tak let probíhá zcela bez problémů. Následovat budou zážehy, které loď s roverem na palubě vyšlou pryč z gravitační studně Země k Marsu.

