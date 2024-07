Pevné disky Toshiba MG10-D zvládnou až 268 MiB/s a mají o 21 % nižší spotřebu

Na trhu s pevnými disky se nově objevují modely Toshiba MG10-D. I HDD totiž může mít stále své opodstatnění. Nové modely využívají tradiční plnění vzduchem a konvenční magnetický zápis CMR, je tedy jasné, že se zde nebude hrát na co nejvyšší kapacitu. Ta je totiž maximálně "jen" 10 TB (varianty MG10ADA10TE, MG10SDA10TE). Zatímco verze pro rozhraní SAS-3.0 budou nabízeny jako 2TB, 4TB, 6TB, 8TB a 10TB disky, varianty pro SATA-3.3 přidají do výčtu i 1TB verzi. Verze do 4 TB včetně budou nabízet formát 512n, modely od 2 TB včetně výše mohou být také ve verzích 512e/4Kn (2TB a 4TB verze budou tedy v obou formátech).

Toshiba slibuje o 13 % vyšší přenosovou rychlost s hodnotou 268 MiB/s (MiB = 1.048.576 bajtů), zdvojnásobila se také kapacita bufferu na 512 MiB a podařilo se rovněž snížit spotřebu disku v idle režimu o 21 % na 5,74 W. To má snížit náklady na provoz takového disku díky o něco nižší spotřebě elektřiny. Tyto disky jsou určeny zejména pro kritické aplikace v byznysu jako e-mailové systémy, aplikace pro analýzu dat nebo pro bezpečnostní kamery. Výrobce hovoří o tom, že by novinky měly zvládnout zapsat 550 TB ročně, jejich střední doba mezi poruchami MTTF/MTBF jsou 2 miliony hodin a roční chybovost AFR by měla být 0,44 %. Novinky by se měly dostat do prodeje už v rámci tohoto čtvrtletí.