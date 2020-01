Phantom Canyon 11: NUC s 10nm+ Tiger Lake, iGPU Xe i samostatnou grafikou

Intel Phantom Canyon 11 NUC by měly nastoupit někdy v druhé polovině tohoto roku, čili v době, kdy už mají být k dispozici procesory Tiger Lake. Ty očekáváme jako nástupce dnešních Ice Lake a můžeme jen doufat, že už budou na trhu zastoupeny v daleko hojnějším množství a v širší nabídce. Půjde o druhou generaci 10nm technologie Intelu (10nm+) a samotné procesory budou vybaveny jádry Willow Cove a grafikou Xe při TDP až 28 W. Integrovanou grafiku však prý bude možné v rámci daných NUC nahradit i samostatnou.

K dispozici už jsou i tak detailní informace, že se dozvídáme o dvou verzích Phantom Canyon NUC 11, a to Extreme a Performance. Lišit se budou už ve svém provedení, přičemž Extreme bude mít větší tělo s typickou lebkou značící herní NUC od Intelu a Performance budou mít klasické vzezření počítačů NUC.

Modely Extreme mají být vybaveny 28W Tiger Lake-U, čili pochopitelně mobilními procesory, aby snad někoho nenapadlo, že se tímto dozvídáme o chystaných 10nm desktopových procesorech. Co se týče samostatného GPU, specifikace nejsou známy, ovšem má stejně jít o GPU firmy NVIDIA, nebo AMD s 6 či 8 GB vlastní paměti. Dále to je až 64 GB DDR4-3200 v SO-DIMM, dvakrát M.2 pro PCIe 4.0, Thunderbolt 3, Intel 2,5 Gbps LAN, Intel Wireless-AX 201, IEEE 802.11ax, WiFi 6 a Bluetooth 5.0.

FanlessTech je zdroj snímků a okolních informací, nejde o to, že by Phantom Canyon měly mít pasivní chlazení

Intel Phantom Canyon NUC 11 Performance také mohou využít až 28W Tiger Lake-U, ovšem již bez samostatného grafického čipu. Jenomže výkon integrovaného Xe by mohl být i tak velice zajímavý a ze střípků dostupných informací vyplývý, že tato grafika možná utáhne i AAA hry, pokud se spokojíme s omezenými detaily a nanejvýše s Full HD. Ale to je pochopitelně ještě velice předčasné slibovat. Co se týče ostatní výbavy, ta by měla víceméně odpovídat tomu, co nabídne verze Extreme.

Za zmínku také stojí fakt, že předchozí prezentace Intelu zmiňovala v případě Phantom Canyon podporu rozhraní PCIe 4.0, o níž se ale z nových informací už nedozvíme. Nicméně ani AMD se nehrne k tomu, aby své mobilní platformy v tomto roce vybavilo tímto rozhraním a není k tomu v případě těchto produktů ani důvod.

