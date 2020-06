Philips 272B1G: 75Hz monitor s nízkou spotřebou pro ekologicky smýšlející

Společnost Philips představila nový monitor 272B1G, který cílí především na co nejnižší spotřebu a ekologii. Má úsporné LED podsvícení a technologii PowerSensor, která díky infračerveným signálům zjišťuje přítomnost uživatele před monitorem a pokud zde není, stáhne jas, aby šetřil energii. Dle Philipsu to dokáže ušetřit až 70 % energie a prodloužit životnost monitoru. Typická spotřeba monitoru činí pouhých 14,7 W, v ECO módu 10,5 W a ve standby pak pouhých 0,35 W. Pokud by i to pro vás bylo hodně, Philips tu přidal tlačítko pro úplné vypnutí monitoru, takže spotřeba pak klesne na 0 W. Nechybí ani funkce Flicker Free a LowBlue.



Jinak jde o vcelku obyčejný 27" IPS monitor s nízkým Full HD rozlišením 1920×1080 pixelů. Nabídne však 75Hz obnovovací frekvenci. Odezva GTG činí 4 ms, máme tu maximální jas 250 cd/m2, kontrast 1000:1 a 8bitové barvy (16,7 mil. odstínů). Díky IPS panelu poskytuje 178° úhly záběru horizontálně i vertikálně. Pokud jde o barevné gamuty, pokryje 98 % sRGB a 76 % NTSC.

Monitor disponuje ještě klasickým VGA vstupem, k dispozici je i DVI-D, DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4, nechybí ani jeden USB-B (upstream) a dokonce 4 USB 3.2 downstream porty, jeden z nich podporuje i BC 1.2. Má také zvukový vstup a výstup, k dispozici jsou rovněž 2W reproduktory. Potěší podpora Kensington Lock a monitor lze namontovat i na rameno nebo na zeď díky VESA 100×100mm. Stojan dovoluje výškové nastavení v rozsahu 150 mm, je zde funkce pivot, otáčení o 180° do obou stran a naklopení od -5° do +35°.

Ceny souvisejících / podobných produktů: