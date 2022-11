Philips 27B1U7903 přináší rozlišení 4K, Thunderbolt 4 i Mini LED

Společnost Philips uvádí nový profesionální monitor 27B1U7903, který je vybaven 27” panelem IPS s rozlišením UHD 4K (3840x2160 pixelů). To zvládá při frekvenci 60 Hz, nejde tedy o herní monitor, čemuž odpovídá i standardní 4ms odezva GTG. Máme tu však podsvícení pomocí Mini LED (2304 zón), což zvyšuje kontrast. Ten statický činí 1300:1 a využití tu našla i technologie Quantum Dot. Novinka se může pochlubit velmi vysokým jasem, ostatně už v SDR je to vysoce nadprůměrných 1000 nitů, v HDR dokonce 1400 nitů a splňuje tak i DisplayHDR 1400. Monitor je 10bitový, podporuje tedy 1,07 mld. barev. Pokrývá 97,2 % barevného prostoru DCI-P3, 121 % NTSC, 154 % sRGB, 99,2 % Adobe RGB, 99,1 % Rec.709 a 80,4 % Rec.2020. Slibuje i vysokou barevnou přesnost Delta E<1. Nesmí chybět funkce jako LowBlue nebo EasyRead.

Monitor má nejen DisplayPort 1.4 a dva porty HDMI 2.0, ale také moderní rozhraní Thunderbolt 4. To dokáže přenášet video, data (až 40 Gb/s) a zvládá i USB PD 90W. Nesmí chybět také USB hub se 4 porty USB 3.2 (jeden s podporou BC1.2), je zde i audio výstup a podpora pro Ethernet (přes Thunderbolt). Máme tu 3W reproduktory, monitor také podporuje funkci PBP. Je výškově nastavitelný ve 130mm rozsahu, umožňuje náklon od -5° do +15°, je otočný v rozsahu +/-45° a má i funkci pivota. Pokud jde o spotřebu, ta činí 45,1 W v režimu ECO a typicky je 74,5 W. V pohotovostním režimu jde o 0,3 W, ale je tu i vypínač Zero, který tuto hodnotu srazí na nulu. Infračervený snímač detekuje osoby před obrazovkou a v případě, že před ní nikdo nesedí, monitor se vypne. K dispozici je i funkce řetězení monitorů.