Philips nabízí 55", 120Hz a 4K herní monitor jako náhradu TV

Je zřejmé, že Philips svým modelem Momentum 558M1R necílí ani tak na majitele výkonných PC, jako spíše na ty, kteří si už brousí zuby na nové konzole Sony PlayStation 5 a Microsoft Xbox Series X. Právě ti by mohli nejvíce ocenit provedení odpovídající právě televizorům, zatímco typický uživatel PC bude těžko chtít koukat z půl metru na 55" obrazovku. I když to už pochopitelně bude čistě na osobních preferencích a jinak to nevypadá, že by nám mělo v zapojení tohoto monitoru k běžnému počítači cokoliv bránit.

Momentum 558M1R tak nabízí úhlopříčku 55 palců s rozlišením Ultra HD (3840 x 2160) a obnovovací frekvenci až 120 Hz, takže lze lze připravit na to, že nepůjde o levný produkt. Zvláště když tu máme také integrované podsvícení Ambiglow a spodní soundbar od Bowers & Wilkins.

Philips zde vsadil na panel typu VA s podsvícením W-LED, který dokáže pokrýt barevný prostor DCI-P3 z 95 procent, NTSC ze 104 procent a sRGB ze 125 procent (DeltaE <2). Má také certifikaci DisplayHDR 1000 s jasem až 1200 cd/m2 a kontrastem 4000:1, takže to vypadá na skutečně velice slušný obraz.

A že se logicky počítá spíše se zapojením ke konzolím nové generace, máme tu logicky synchronizaci FreeSync/Adaptive Sync, kterou ale případně na PC mohou podporovat i karty GeForce. Variabilní obnovovací frekvence tak dosáhne 120 Hz a z hlavních specifikací zbývá ještě odezva, a ta je 4 ms GtG.

Mezi rozhraní tohoto monitoru patří DisplayPort 1.4, tři HDMI 2.0, jeden USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream + 2x fast charge B.C 1.2) a sluchátkový výstup. Audio od Bowers & Wilkins má celkově 40 W RMS, a to 20W subwoofer plus 2x 10 W středovýšky a dva tweetery. Samotný monitor nabízí ještě funkce Picture in Picture, Picture by Picture, herní režimy, SmartIUmage, podporu VESA držáku a přichází s dálkovým ovladačem.

Philips Momentum 558M1R bude na evropských trzích k dispozici od tohoto týdne za doporučenou cenu 1299 eur.

