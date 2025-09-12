Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Monitory
>
Obecně
>
Philips

Philips představuje malý 27" monitor s vysokým rozlišením 5K a 70Hz frekvencí

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Philips představuje malý 27" monitor s vysokým rozlišením 5K a 70Hz frekvencí
Společnost Philips představila zajímavý monitor Brilliance 27E3U7903, který kombinuje vysoké rozlišení 5K s relativně malou 27" úhlopříčkou. Navíc má mírně vyšší 70Hz obnovovací frekvenci.
Reklama
V nabídce monitorů společnosti Philips najdeme nově model Brilliance 27E3U7903. Ten je zajímavý svou kombinací vysokého rozlišení a relativně malé úhlopříčky. Disponuje rozlišením 5K (5120×2880 pixelů), které je dostupné při maximální obnovovací frekvenci 70 Hz (to je trochu více než standardních 60 Hz, ale hráče tímto jistě neoslní). Monitor má pak 27" úhlopříčku a jde o panel IPS, který sice zvládá 10bitové barvy, ale díky FRC (fyzicky tak jde o 8bit+FRC). Dle výrobce pokrývá 100 % barevného prostoru Rec.709, 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 160 % sRGB a 130 % NTSC, je také barevně kalibrovaný a dosahuje Delta E<2. Splňuje standard DisplayHDR 600 (standardní jas je nicméně 500 nitů) a má certifikaci Calman Ready. Jeho kontrast je na poměry IPS panelů nadprůměrných 2000:1, odezva činí 4 ms GTG.
 
Philips Brilliance 27E3U7903
 
Novinka má jeden port HDMI 2.1 a jeden Thunderbolt 4 pro downstream (DP-Alt, 96W Power Delivery) a jeden pro upstream (15W PD) s podporou daisy-chain, podporována je i funkce Smart KVM. Nechybí ani gigabitový Ethernet (RJ-45), USB hub pak dále obsahuje dva USB-A 10Gbps. Integrovány jsou zde také 5W stereo reproduktory. Spotřeba monitoru činí 29,1 W v ECO režimu, normálně je to pak 37,76 W. Co se týče polohovatelnosti, umožňuje 150mm výškové nastavení, náklon o -5° až +20°, je tu funkce pivota. Dále je zde podpora pro držák na stěnu nebo rameno (VESA 100×100mm), zajímavostí je také integrovaná 5MPx webkamera a funkce PowerSenzor 2 pro úsporu energie. Cena byla stanovena na 1159 EUR (cca 28 tisíc Kč).
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
5.9.2025, PR článek
Asus uvádí nové monitory ROG Swift OLED, některé dostávají Tandem OLED
Asus uvádí nové monitory ROG Swift OLED, některé dostávají Tandem OLED
25.8.2025, Milan Šurkala1
HKC dále zrychluje, nový herní monitor pro e-sports dává 750 Hz
HKC dále zrychluje, nový herní monitor pro e-sports dává 750 Hz
25.8.2025, Milan Šurkala8
Displeje Samsung OCF OLED bez polarizační vrstvy dosahují špičkového jasu 5000 nitů
Displeje Samsung OCF OLED bez polarizační vrstvy dosahují špičkového jasu 5000 nitů
4.3.2025, Milan Šurkala12
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
MSI uvedlo magnetické SSD Datamag 40Gbps, zvládne až 4000 MB/s
MSI uvedlo magnetické SSD Datamag 40Gbps, zvládne až 4000 MB/s
Včera, Milan Šurkala
Mercedes-Benz EQS se solid state akumulátorem ujel 1205 km na 1 nabití. Zastavilo ho dojetí do cíle
Mercedes-Benz EQS se solid state akumulátorem ujel 1205 km na 1 nabití. Zastavilo ho dojetí do cíle
Včera, Milan Šurkala4
Apple A19 Pro v ST výkonem překonává Androidy i Ryzen 9 9950X3D. V MT je to ale slabší
Apple A19 Pro v ST výkonem překonává Androidy i Ryzen 9 9950X3D. V MT je to ale slabší
Včera, Milan Šurkala17
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
11.9.2025, Milan Šurkala7
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
11.9.2025, Milan Šurkala10
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
11.9.2025, Milan Šurkala13
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
11.9.2025, Milan Šurkala6
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
10.9.2025, PR článek