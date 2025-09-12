Philips představuje malý 27" monitor s vysokým rozlišením 5K a 70Hz frekvencí
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Philips představila zajímavý monitor Brilliance 27E3U7903, který kombinuje vysoké rozlišení 5K s relativně malou 27" úhlopříčkou. Navíc má mírně vyšší 70Hz obnovovací frekvenci.
V nabídce monitorů společnosti Philips najdeme nově model Brilliance 27E3U7903. Ten je zajímavý svou kombinací vysokého rozlišení a relativně malé úhlopříčky. Disponuje rozlišením 5K (5120×2880 pixelů), které je dostupné při maximální obnovovací frekvenci 70 Hz (to je trochu více než standardních 60 Hz, ale hráče tímto jistě neoslní). Monitor má pak 27" úhlopříčku a jde o panel IPS, který sice zvládá 10bitové barvy, ale díky FRC (fyzicky tak jde o 8bit+FRC). Dle výrobce pokrývá 100 % barevného prostoru Rec.709, 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 160 % sRGB a 130 % NTSC, je také barevně kalibrovaný a dosahuje Delta E<2. Splňuje standard DisplayHDR 600 (standardní jas je nicméně 500 nitů) a má certifikaci Calman Ready. Jeho kontrast je na poměry IPS panelů nadprůměrných 2000:1, odezva činí 4 ms GTG.
Novinka má jeden port HDMI 2.1 a jeden Thunderbolt 4 pro downstream (DP-Alt, 96W Power Delivery) a jeden pro upstream (15W PD) s podporou daisy-chain, podporována je i funkce Smart KVM. Nechybí ani gigabitový Ethernet (RJ-45), USB hub pak dále obsahuje dva USB-A 10Gbps. Integrovány jsou zde také 5W stereo reproduktory. Spotřeba monitoru činí 29,1 W v ECO režimu, normálně je to pak 37,76 W. Co se týče polohovatelnosti, umožňuje 150mm výškové nastavení, náklon o -5° až +20°, je tu funkce pivota. Dále je zde podpora pro držák na stěnu nebo rameno (VESA 100×100mm), zajímavostí je také integrovaná 5MPx webkamera a funkce PowerSenzor 2 pro úsporu energie. Cena byla stanovena na 1159 EUR (cca 28 tisíc Kč).
Zdroj: notebookcheck.net, philips.com