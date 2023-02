Philips uvádí 45" VA monitor 45B1U6900C s poměrem stran 32:9

Philips přichází se dvěma novými ultra širokoúhlými monitory 45B1U6900C a 45B1U6900CH. Ty se liší jen v detailech, a to 5MPx webkameře a mikrofonem s potlačením hluku v případě modelu 45B1U6900CH. Webkamera má rozlišení 5 MPx a podporuje např. přihlašování pomocí Windows Hello. V obou případech tu máme 44,5" panel typu VA s rozlišením 5120×1440 pixelů a frekvencí 75 Hz (poměr stran 32:9). Nabídne zakřivení 1500R, 4ms odezvu GTG, maximální jas do 450 nitů (splňuje i certifikaci DisplayHDR 400) a vysoký kontrast 3000:1. Panel podporuje 8bitové barvy, tedy 16,7 mil. barevných odstínů a pokrývá 107 % gamutu NTSC a 123 % sRGB. Slibuje také vysokou barevnou přesnost (Delta E<2), nechybí ani LowBlue, EasyRead a ačkoli nejde zrovna o herní monitor, máme zde i Adaptive Sync.



Najdeme zde dva porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 a jeden USB-C podporující DP-Alt a PD 100W. USB hub dále nabídne 4 USB-A 3.2 Gen1, jeden USB-C upstream a jeden USB-C downstream (PD 15W). Přes USB je podporováno i připojení do Ethernetu. Monitor je také vybaven dvěma 5W reproduktory, dnes už nepřekvapí ani přítomnost PIP/PBP a KVM Switch. Novinky nabídnou také základní polohovatelnost, výškově ve 150mm rozsahu, náklon od -5° do +15° a do stran pak +/-45°. Spotřeba v režimu ECO činí 36,5 W, typicky pak 46,3 W, k disozici je také PowerSensor, který vnímá, zda před monitorem někdo sedí. Při nepřítomnosti uživatele monitor vypíná a šetří tím energii i zvyšuje životnost monitoru. Monitory by měly stát kolem 25 tisíc Kč s DPH.