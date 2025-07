Philips uvádí levný dual-mode monitor Evnia se 4K/160Hz a FHD/320Hz

Evnia 27M2N35000A. Tento monitor má 27" panel Fast IPS, který v rozlišení UHD 4K (3840×2160 pixelů) dosahuje maximální obnovovací frekvence 160 Hz. Pokud se ale spokojíte s nižším rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů), maximální obnovovací frekvence vzroste na 320 Hz. Tyto hodnoty platí pro 8bitové barvy. Pokud přejdete na 10bitové zobrazení, maxima klesnou na 120 Hz, resp. 240 Hz. Monitor sice podporuje ony 10bitové barvy, dosahuje toho ale pomocí technologie FRC (jde tedy o 8bit+FRC). Odevza GTG je 1 ms, Smart MBR nabídne 0,5 ms. Philips v poslední době hodně rozšiřuje nabídku herních monitorů (nedávno to byl model Evnia 27M2N3501PA ) a dalším novým modelem je. Tento monitor má 27" panel Fast IPS, který v rozlišení UHD 4K (3840×2160 pixelů) dosahuje maximální obnovovací frekvence 160 Hz. Pokud se ale spokojíte s nižším rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů), maximální obnovovací frekvence vzroste na 320 Hz. Tyto hodnoty platí pro 8bitové barvy. Pokud přejdete na 10bitové zobrazení, maxima klesnou na 120 Hz, resp. 240 Hz. Monitor sice podporuje ony 10bitové barvy, dosahuje toho ale pomocí technologie FRC (jde tedy o 8bit+FRC). Odevza GTG je 1 ms, Smart MBR nabídne 0,5 ms.

Maximální jas v SDR činí 350 nitů, v HDR pak 450 nitů. Novinka dosahuje maximálního kontrastu 1000:1, pokrývá 90 % barevného prostoru Adobe RGB, 95 % DCI-P3 , 130 % sRGB a 110 % NTSC. Monitor je barevně kalibrovaný, dosahuje Delta E<2. Máme zde herní funkce jako Shadow Boost, Smart Crosshair, Stark Shadow Boost nebo Smart Sniper a Low Input Lag.

Pokud jde o porty, jsou zde dva HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4, dále je k dispozici i výstup pro sluchátka. Zabudované jsou tu i dva základní 2W reproduktory. Monitor je i polohovatelný, a to 130 mm výškově, do stran o +/-30°, náklon je dostupný od -5° do +20°, nechybí ani možnost pivota a montáže na zeď (VESA 100×100mm). Typická spotřeba monitoru činí 25,65 W. Pokud jde o cenu, ta byla stanovena na 359 EUR, resp. 279 britských liber, u nás by to tak mohlo znamenat 8000-9000 Kč s DPH.