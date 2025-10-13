Aktuality  |  Články  |  Recenze
Philips uvádí malý 24,5" rychlý herní monitor Evnia 25M2N3200U s 310 Hz

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Philips uvádí malý 24,5" rychlý herní monitor Evnia 25M2N3200U s 310 Hz
Společnost Philips má v nabídce další nový herní monitor řady Evnia. Model 25M2N3200U míří do levnějších sfér s Full HD rozlišením, ale přesto nabídne rychlý panel IPS.
Dalším novým herním monitorem na trhu je Philips Evnia 25M2N3200U. Ten míří na ty hráče, kteří nemají příliš výkonnou sestavu, aby utáhla vysoké rozlišení, přesto chtějí vysokou obnovovací frekvenci (to se hodí např. i na e-sports). Novinka má 24,5" panel Fast IPS s rozlišením Full HD, tedy 1920×1080 pixelů. V případě využití rozhraní HDMI je možné využít maximální frekvenci 240 Hz, nicméně DisplayPort podporuje i 300 Hz a v režimu přetaktování se lze dostat ještě o trošku výše na 310 Hz. Monitor je 8bitový (16,7 mil. barev), jeho jas dosahuje 350 nitů, resp. 450 nitů v HDR (podporuje DisplayHDR 400). Kontrast je pak 1000:1 a odezva GTG činí 1 ms (0,3 ms Smart MBR). Barevně pokrývá 91 % prostoru Adobe RGB, 91 % DCI-P3, 100 % NTSC a 123 % sRGB. Je kalibrovaný od výroby a dosahuje Delta E<2.
 
Philips Evnia 25M2N3200U
 
Najdeme tu dva porty HDMI 2.0 a jeden DisplayPort 1.4, nechybí ani výstup na sluchátka. Polohovatelnost je možná 130 mm výškově, +/-30° do stran, náklon je možný od -5° do +20°, k dispozici je i funkce pivota, tedy otočení na výšku. Spotřeba monitoru činí 21,5 W. Pro lepší podání jasů je tu funkce SmartContrast, nechybí ale ani LowBlue a FlickerFree. Pro hráče tu máme SmartImage s funkcemi jako Smart Crosshair (zaměřovač), Stark ShadowBoost (prosvětlování tmavých scén), Smart Sniper (zvětšení centrálního náhledu) a je zde i certifikace Nvidia G-Sync Compatible. Cena byla stanovena na 159 britských liber (cca 4.500 Kč s DPH).
 

